Повістка без печатки чи з іншою помилкою: юристи пояснили, чи можна ігнорувати документ

Військовозобов'язані громадяни України зобов'язані реагувати на повістки від ТЦК, навіть якщо в документах є помилки. Неточності в оформленні не звільняють від обов'язку з'явитись до центру комплектування для процедур військового обліку.

Про таке інформують фахівці на порталі "Юристи.UA".

Чи можна не з'являтись в ТЦК, якщо у повістці є помилка?

Юристи вкотре наголошують, що будь-яка повістка від територіальних центрів комплектування військовозобов'язаним є офіційним документом, який не можна ігнорувати, навіть якщо він містить помилки.

Попри помилки у повістці, ви (військовозобов'язані – 24 Канал) зобов'язані з'явитись за викликом ТЦК на проходження ВЛК,

– пише адвокат Юрій Айвазян.

Водночас правозахисник пояснив, що питання накладення штрафу за неприбуття до ТЦК за повісткою залежить від конкретних обставин, а повідомлення у застосунку Резерв+ не завжди означає автоматичне притягнення до відповідальності.

"Сповіщення, яке військовозобов'язаний отримав у Резерв+, це лише пропозиція визнати правопорушення та надати згоду притягнути до адміністративної відповідальності без його присутності", – додав Айвазян.

Також адвокат зауважив, що громадянин може оскаржити це, подавши до ТЦК заяву про закриття справи чи скасування розшуку, зокрема електронною поштою чи рекомендованим листом через "Укрпошту".

У разі відмови ТЦК, військовозобов'язаний має право оскаржити бездіяльність установи у судовому порядку.

