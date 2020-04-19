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      Поздравление с Пасхой от мэра Львова Андрея Садового: видео

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      Поздравление с Пасхой от Андрея Садового / Скриншот из видео

      Городской голова Львова Андрей Садовый записал поздравление украинцам с большим праздником Воскресения Христа. Он напомнил о необходимости переждать нынешний праздник дома и пожелал всем здоровья и семейного уюта.

      На Пасху важным является не ритуал, напомнил Садовый. Важно, чтобы люди поняли: если собираются прославить Иисуса Христа, то он есть рядом и среди нас. Поэтому не грешно не пойти в церковь, а все же во время карантина остаться дома.

      К слову Во Львове лучше всего соблюдают карантин, – Садовый

      Пасха в этом году без освященных корзин в церкви – не большая беда. Андрей Садовый напомнил, что многие еще помнят времена, когда ходить в церковь было запрещено.

      На самом деле, если мы с вами что-то теряем, мы очень по-другому начинаем это ценить. Можно спросить родных, дедушек и бабушек, у кого они еще есть. Они вам расскажут очень разные истории, когда вообще был запрет праздновать Пасху,
      – отметил Садовый.

      Поддержать семейное тепло и уют между семьями сегодня помогут технологии. Мэр Львова напомнил, что благодаря онлайн-сервисам можно объединить семьи со всего мира. Нужно использовать такую возможность.

      Кроме того, мэр Львова напомнил, о том, что многие люди сегодня остались в одиночестве: о них стоит позаботиться особенно.

      В завершение хочу поблагодарить всех. За то, что мы на карантине, мы заботимся друг о друге. Я убежден, что все будет хорошо, мы победим. Потому что победил Иисус Христос,
      – подытожил Андрей Садовый.

      Смотрите видео поздравления с Пасхой от Андрея Садового

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики
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