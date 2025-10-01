В Ярославле масштабный пожар и много дыма: власти подтвердили, что горит НПЗ
- Утром 1 октября в Ярославле произошел пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе, сопровождавшийся огромным столбом черного дыма.
- Губернатор Михаил Евраев заявил, что пожар "имеет техногенный характер" и "не связан с атакой беспилотников".
В российском Ярославле утром 1 октября люди видели огромный столб дыма. Был пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание ASTRA.
Что известно о возгорании на НПЗ в Ярославле?
Информация о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле появилась после 07:20 1 октября. Местные жители сообщали, что видели огромный столб черного дыма и возгорание в районе предприятия.
В Ярославле пожар на территории НПЗ 1 октября / Фото из российских телеграм-каналов
Позже местный губернатор Михаил Евраев заявил, что пожар на территории НПЗ в Ярославле не связан с атакой беспилотников.
Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар имеет техногенный характер. Спецслужбы уже работают над его устранением,
– написал российский чиновник.
Местные власти подтвердили пожар на НПЗ в Ярославле: смотрите видео
По предварительным данным, возгорание произошло на Ново-Ярославском НПЗ (НЯ НПЗ "Ярославнефтеоргсинтез", ЯНОС, "Славнефть-ЯНОС"). Согласно публичным данным, это нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля. По объему переработки углеводородного сырья входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Центральном федеральном округе России.
Предварительно, пожар произошел на Ново-Ярославском НПЗ: смотрите видео
ЯНОС является основным перерабатывающим активом вертикально интегрированной компании ПАО "НГК "Славнефть", 99,7% акций которой на паритетных началах контролируется компаниями ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Газпром". Мощности предприятия рассчитаны на переработку 15 миллионов тонн нефти в год.
Много дыма на НПЗ в Ярославле: смотрите видео
Также в сети писали, что, предварительно, на НПЗ горит вакуумная перегонка мазута (ВТ-6). Ежегодная проектная мощность после модернизации – более чем 6,2 миллиона тонн в год.
Могла загореться вакуумная перегонка мазута (ВТ-6): смотрите видео
Модернизация установки ВТ-6 была запланирована и ее документация утверждена в апреле 2025 года главной государственной экспертизой.
Еще кадры возгорания в Ярославле 1 октября: смотрите видео
Кстати, аналитик по нацбезопасности США и внешней политики Марк Тот заметил в эфире 24 Канала, что украинские дроны за последние дни атаковали более 10 российских нефтеперерабатывающих заводов. Это привело к потерям для России в почти миллион баррелей нефти в сутки и 50 – 65 миллионов долларов США ежедневно.
Какие российские НПЗ были под ударом ранее?
Ночью 30 сентября Волгоград подвергся массированной атаке дронов. Российская ПВО пыталась сбивать неизвестные беспилотники вблизи местного нефтеперерабатывающего завода.
Генеральный штаб ВСУ 26 сентября подтвердил, что украинские дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае России. Степень и детали поражения еще уточняются.
А 24 сентября Генштаб подтвердил попадание по территории нефтеперерабатывающего предприятия "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане. Там была поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.