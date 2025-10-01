В Ярославлі масштабна пожежа та багато диму: влада підтвердила, що горить НПЗ
- Вранці 1 жовтня у Ярославлі сталася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі, що супроводжувалася величезним стовпом чорного диму.
- Губернатор Михайло Євраєв заявив, що пожежа "має техногенний характер" і "не пов'язана з атакою безпілотників".
В російському Ярославлі вранці 1 жовтня люди бачили величезний стовп диму. Була пожежа на місцевому нафтопереробному заводі.
Про це повідомляє 24 Канал
Що відомо про займання на НПЗ у Ярославлі?
Інформація про пожежу на нафтопереробному заводі у Ярославлі з'явилася після 07:20 1 жовтня. Місцеві жителі повідомляли, що бачили величезний стовп чорного диму та займання у районі підприємства.
Пізніше місцевий губернатор Михайло Євраєв заявив, що пожежа на території НПЗ у Ярославлі не пов'язана з атакою безпілотників.
Атак БПЛА сьогодні зафіксовано не було. Пожежа має техногенний характер. Спецслужби вже працюють над його усуненням,
– написав російський посадовець.
За попередніми даними, займання сталося на Ново-Ярославському НПЗ (НЯ НПЗ "Ярославнафтооргсинтез", ЯНОС, "Славнєфть-ЯНОС"). Згідно з публічними даними, це нафтопереробний завод паливно-олійного профілю. За обсягом перероблювання вуглеводневої сировини входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ і є найбільшим нафтопереробним підприємством у Центральному федеральному окрузі Росії.
ЯНОС є основним переробним активом вертикально інтегрованої компанії ПАТ "НГК "Славнєфть", 99,7% акцій якої на паритетних засадах контролюється компаніями ПАТ "НК "Роснєфть" та ПАТ "Газпром". Потужності підприємства розраховані на перероблювання 15 мільйонів тонн нафти на рік.
Також у мережі писали, що, попередньо, на НПЗ горить вакуумна перегонка мазуту (ВТ-6). Щорічна проєктна потужність після модернізації – більш ніж 6,2 мільйона тонн на рік.
Модернізація установки ВТ-6 була запланована і її документація затверджена у квітні 2025 року головною державної експертизи.
До речі, аналітик з нацбезпеки США та зовнішньої політики Марк Тот зауважив в етері 24 Каналу, що українські дрони за останні дні атакували понад 10 російських нафтопереробних заводів. Це призвело до втрат для Росії у майже мільйон барелів нафти на добу і 50 – 65 мільйонів доларів США щодня.
Які російські НПЗ були під ударом раніше?
Вночі 30 вересня Волгоград зазнав масованої атаки дронів. Російська ППО намагалася збивати невідомі безпілотники поблизу місцевого нафтопереробного заводу.
Генеральний штаб ЗСУ 26 вересня підтвердив, що українські дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії. Ступінь та деталі ураження ще уточнюються.
А 24 вересня Генштаб підтвердив влучання по території нафтопереробного підприємства "Газпром Нефтехім-Салават" у Башкортостані. Там було уражено установку первинного перероблювання нафти ЕЛОУ-АВТ-6.