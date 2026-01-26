В Киеве на Крещатике загорелось здание: случилось сильное задымление и разрушение
- На Крещатике в Киеве произошел пожар в 4-этажном офисном здании, из-за чего возникло сильное задымление.
- Пожар разрушил перекрытия между 2-м и 3-м этажами.
В центре Киева 26 января вспыхнул пожар на Крещатике. Сильное задымление и разрушение перекрытия произошло в 4-этажном офисном здании.
Пожарные уже на месте происшествия, ликвидируют возгорание. Об этом сообщили в КГГА.
Смотрите также В Киеве на Берестейском проспекте вспыхнул пожар: движение в центр затруднено
Что известно о пожаре на Крещатике?
Как рассказали в КГГА, в Шевченковском районе Киева произошел пожар. Он охватил 1 этаж 4-этажного офисного здания на улице Крещатик.
Известно также о разрушениях. Отмечается, что в результате пожара там разрушено перекрытие между 2-м и 3-м этажами. На месте происшествия сейчас сильное задымление.
Пожарные ГСЧС ликвидируют пожар, заверила местная власть. Информации о пострадавших пока нет.
Последние новости о пожарах в Украине
25 января также в столице на Берестейском проспекте загорелся внедорожник. По данным полиции, он вспыхнул во время движения. Пожарные ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.
Другой возгорание произошло в хозяйственной постройке частной усадьбы в Деснянском районе. Пожар охватил площадь 80 квадратных метров. Обошлось также без пострадавших.
До этого во Львове в пятиэтажке, вероятно, взорвалась газовая колонка. Из-за этого в одной из квартир произошел пожар. Спасатели потушили пламя и спасли двух человек.