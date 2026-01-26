У Києві на Хрещатику загорілась будівля: сталось сильне задимлення і руйнування

У центрі Києва 26 січня спалахнула пожежа на Хрещатику. Сильне задимлення та руйнування перекриття сталось у 4-поверховій офісній будівлі.

Пожежники вже на місці події, ліквідують займання. Про це повідомили в КМДА.

Що відомо про пожежу на Хрещатику?

Як розповіли в КМДА, у Шевченківському районі Києва сталася пожежа. Вона охопила 1 поверх 4-поверхової офісної будівлі на вулиці Хрещатик.

Відомо також про руйнування. Зазначається, що внаслідок пожежі там зруйновано перекриття між 2-м і 3-м поверхами. На місці події наразі сильне задимлення.

Вогнеборці ДСНС ліквідують пожежу, запевнила місцева влада. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

