Пожежники вже на місці події, ліквідують займання. Про це повідомили в КМДА.
Що відомо про пожежу на Хрещатику?
Як розповіли в КМДА, у Шевченківському районі Києва сталася пожежа. Вона охопила 1 поверх 4-поверхової офісної будівлі на вулиці Хрещатик.
Відомо також про руйнування. Зазначається, що внаслідок пожежі там зруйновано перекриття між 2-м і 3-м поверхами. На місці події наразі сильне задимлення.
Вогнеборці ДСНС ліквідують пожежу, запевнила місцева влада. Інформації щодо постраждалих наразі немає.
Останні новини про пожежі в Україні
25 січня також у столиці на Берестейському проспекті загорівся позашляховик. За даними поліції, він спалахнув під час руху. Пожежники ліквідували загоряння. Ніхто не постраждав.
Інше загоряння сталось в господарчій будівлі приватної садиби в Деснянському районі. Пожежа охопила площу 80 квадратних метрів. Обійшлось також без постраждалих.
До цього у Львові у п'ятиповерхівці, ймовірно, вибухнула газова колонка. Через це в одній з квартир сталась пожежа. Рятувальники загасили полум'я та врятували двох людей.