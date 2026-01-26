Пожарные уже на месте происшествия, ликвидируют возгорание. Об этом сообщили в КГГА.

Что известно о пожаре на Крещатике?

Как рассказали в КГГА, в Шевченковском районе Киева произошел пожар. Он охватил 1 этаж 4-этажного офисного здания на улице Крещатик.

Известно также о разрушениях. Отмечается, что в результате пожара там разрушено перекрытие между 2-м и 3-м этажами. На месте происшествия сейчас сильное задымление.

Пожарные ГСЧС ликвидируют пожар, заверила местная власть. Информации о пострадавших пока нет.

