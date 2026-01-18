Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

Смотрите также Горел объект инфраструктуры: Россия в очередной раз ударила по энергетике Одесской области

Что известно о пожаре в Киеве 18 января?

Вечером в воскресенье, 18 января, в сети начали появляться сообщения о пожаре в Киеве. Впоследствии в ГСЧС рассказали детали происшествия.

Спасатели ликвидировали пожар / Фото ГСЧС Киева

Сообщение о возгорании хозяйственной постройки на территории частной усадьбы на улице Мира поступило в 17:32 18 января. Ликвидировали пожар в 20:01 на площади 80 квадратных метров.

Спасатели подчеркнули, что жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Какие пожары фиксировали в Украине в последнее время?