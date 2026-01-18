Про це пише 24 Канал із посиланням Головне управління ДСНС України у Києві.

Що відомо про пожежу в Києві 18 січня?

Увечері в неділю, 18 січня, у мережі почали з'являтися повідомлення про пожежу в Києві. Згодом у ДСНС розповіли деталі події.

Рятувальники ліквідували пожежу / Фото ДСНС Києва

Повідомлення про загоряння господарчої будівлі на території приватної садиби на вулиці Миру надійшло о 17:32 18 січня. Ліквідували пожежу о 20:01 на площі 80 квадратних метрів.

Рятувальники підкреслили, що жертв і постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Які пожежі фіксували в Україні останнім часом?