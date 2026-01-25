У коментарі 24 Каналу речник ДСНС підтвердив пожежу на Шулявці.
Що відомо про пожежу біля "Шулявської"?
У службі заявили, що у районі метро "Шулявська" загорілося авто. Рятувальники оперативно загасили полум'я.
У мережі пишуть, що інцидент стався на Берестейському проспекті. Стоїть сморід. Рух в бік центру ускладнений.
З'явилися відео та фото з місця події.
Пожежа на Шулявці / Фото РБК-Україна