У коментарі 24 Каналу речник ДСНС підтвердив пожежу на Шулявці.

Що відомо про пожежу біля "Шулявської"?

У службі заявили, що у районі метро "Шулявська" загорілося авто. Рятувальники оперативно загасили полум'я.

У мережі пишуть, що інцидент стався на Берестейському проспекті. Стоїть сморід. Рух в бік центру ускладнений.

З'явилися відео та фото з місця події.

Пожежа на Шулявці / Фото РБК-Україна