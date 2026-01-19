У неділю, 18 січня, президент Чилі Габріель Борич оголосив надзвичайний стан у двох південних регіонах країни – Ньйубле та Біо-Біо, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.
Який масштаб пожеж у Чилі?
Загалом по всій країні станом на ранок неділі пожежники боролися з 24 активними осередками вогню. Наразі лісові пожежі змусили щонайменше 20 тисяч людей евакуюватися та призвели до загибелі щонайменше 18 осіб.
Щонайменше 250 будинків було зруйновано. Згоріли майже 8 500 гектарів землі у регіонах Ньйубле та Біо-Біо. Вони розташовані приблизно за 500 кілометрів на південь від столиці Сантьяго.
За словами влади, поширенню вогню та ускладненню роботи пожежників сприяли несприятливі погодні умови – сильні вітри та висока температура.
Значна частина Чилі перебувала під попередженням про екстремальну спеку: у неділю та понеділок температура від Сантьяго до регіону Біо-Біо могла сягати 38 градусів тепла.
Що коїться у Чилі / Фото з соцмережі "Х"
Лісові пожежі вируюють у Чилі: дивіться відео
Пожежа в Чилі: дивіться відео
Де ще вирували масштабні пожежі останнім часом?
- Наприкінці листопада 2025 року масштабні лісові пожежі розгорілися у Вірменії. Кілька днів поспіль їх не вдавалося загасити через складні погодні умови. Вогонь охопив кілька регіонів, знищивши великі лісові масиви.
- На початку того місяця вогонь охопив шість точок в різних містах у Кемеровській області Росії. Палали поля. Пожежі супроводжувалися ураганом зі снігом, що призводило до руйнувань.
- У вересні в Туреччині лісові пожежі загрожували готелям та житловим районам в Анталії та Муглі. Було евакуйовано сотні людей, знищено склади, загинула худоба.