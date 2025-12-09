Пожар охватил 1800 квадратных метров: жуткие последствия атаки на Черниговщине

Российские войска в очередной раз атаковали Черниговщину дронами-камикадзе. В результате вражеского удара в одном из районов вспыхнул масштабный пожар, который охватил около 1800 квадратных метров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Какие последствия ударов по Черниговщине?

В течение суток под атакой было сразу несколько районов Черниговщины.

В самом областном центре в результате падения беспилотника повреждено частное домохозяйство. К счастью, обошлось без пострадавших.

Существенно пострадал также Корюковский район. Там в результате попадания по территории фермерского хозяйства загорелись скирды соломы на общей площади около 1800 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекали подразделения ГСЧС и местную пожарную команду: огонь уже удалось укротить.