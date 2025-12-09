Пожежа охопила 1800 квадратних метрів: моторошні наслідки атаки на Чернігівщині

Російські війська вкотре атакували Чернігівщину дронами-камікадзе. Внаслідок ворожого удару в одному з районів спалахнула масштабна пожежа, яка охопила близько 1800 квадратних метрів.

Які наслідки ударів по Чернігівщині?

Впродовж доби під атакою було одразу декілька районів Чернігівщини.

В самому обласному центрі внаслідок падіння безпілотника пошкоджено приватне домогосподарство. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Суттєво постраждав також Корюківський район. Там у результаті влучання по території фермерського господарства загорілися скирди соломи на загальній площі близько 1800 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучали підрозділи ДСНС та місцеву пожежну команду: вогонь вже вдалося приборкати.

Окрім цього, у Ніжинському районі зафіксували серію влучань по одному з промислових об'єктів. Внаслідок атаки там виникло кілька осередків пожежі, які рятувальники вже ліквідували. За даними ДСНС, інформація про постраждалих не надходила.

Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа / Фото: ДСНС Чернігівщини

