Уральский турбинный завод в Екатеринбурге начал сильно пылать вечером 7 октября. Причины пожара пока выясняются, информации о том, что предприятие было атаковано дронами или ракетами пока нет.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.

Смотрите также Украина продолжает дальнобойные удары по России и Крыму: в ISW объяснили, как это повлияет на Москву

Что известно о пожаре в Екатеринбурге?

Во вторник, 7 октября, в сети начали публиковать кадры огромного пожара в российском Екатеринбурге. Вероятно, загорелась кровля турбинного завода в микрорайоне Эльмаш. Возгорание распространилось на площадь около тысячи километров.

К тушению огня присоединились 30 спасателей с 12-ю единицами техники.

Горит территория возле Уральского турбинного завода: смотрите видео

Россияне не называют причины пожара, но заявляют, что на самом деле горит не турбинный завод. Пресс-служба предприятия якобы прокомментировала, что инцидент произошел на мебельном предприятии, которое не связано с заводом.

Утверждается, что на той территории, где горит здание, работает более 100 компаний. Зато цеха УТЗ работают без сбоев.

Вечером в одном из районов Екатеринбурга был масштабный пожар: видео

Стоит отметить! Уральский турбинный завод изготавливает продукцию для гражданской энергетики (это турбины для ТЭЦ, ГЭС и заводские установки), а также для оборонно-промышленного комплекса России. То, что изготавливает завод, применяется для питания производства военного оборудования и энергосистем предприятий, где изготавливают оружие.

Атаки по территории России останавливают работу НПЗ: последние новости