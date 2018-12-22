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      Пожар в центре Львова: количество пострадавших выросло, все ярмарки прекращают работу

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      Количество пострадавших в результате пожара в центре Львова выросло, все ярмарки прекращают работу
      Количество пострадавших в результате пожара в центре Львова выросло, все ярмарки прекращают работу / ГСЧС

      В результате взрыва на Рождественской ярмарке в центре Львова за медицинской помощью обратилось еще одно лицо – теперь пострадавших уже пятеро. Кроме того, комиссия Львовского городского совета по чрезвычайным ситуациям приняла решение о временном прекращении работы всех ярмарок города.

      Об этом сообщил начальник управления здравоохранения ЛГС Владимир Зуб, сообщает пресс-служба ЛГС.

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      24 канал писал, что в субботу, 22 декабря, в центре Львова произошел пожар: загорелись палатки на Рождественской ярмарке возле Оперного театра. Огонь удалось локализовать. В результате инцидента пострадало четверо работников ярмарки, все они сейчас находятся в ожоговом отделении Клинической больницы №8 города Львова.

      Со своей стороны, Зуб сообщил, что четырех человек доставили в городскую больницу бригадой "скорой", потом еще одно лицо обратилось к медикам самостоятельно.

      Все пять человек имеют ожоги разных частей тела. Два человека госпитализированы в реанимационное отделение в связи с тяжестью состояния, трое госпитализированы в ожоговое отделение, – пояснил он.

      Зуб уточнил, что одному из пострадавших, который находится в реанимации, 50 лет.

      "Остальные — молодые люди, примерно 22-25 лет. Все четверо были (на ярмарке – 24 канал) во время выполнения каких-то работ и получили производственную травму. Про пятое лицо получил информацию в телефонном режиме, что он самостоятельно обратился", – отметил начальник управления здравоохранения ЛГС.

      Кроме того, комиссия Львовского горсовета по чрезвычайным ситуациям приняла решение приостановить работу ярмарок на проспекте Свободы, площади Рынок и проспекте Червоной Калины.

      Комиссия приняла решение приостановить работу ярмарок... на время работы районных комиссий по обследованию, которые должны до 17:00 23 декабря обследовать ярмарки на наличие газового оборудования и проверить состояние их противопожарной безопасности,
      – сообщили там

      Решение о возобновлении работы ярмарок примут после обследования.

      Напомним, полицейские открыли уголовное производство по факту пожара на Рождественской ярмарке в центре Львова. Сейчас полицейские устанавливают причину возгорания, а также проводится досудебное расследование до результатов расследования и решения комиссии ТЭБ и ЧС.

      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Пожар Новости Львова Новости политики
      Источник: 24 канал
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