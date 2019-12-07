13:04
7 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:09, 6 декабря
      Вєсті.UA
      20:49, 6 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Пожар в колледже Одессы: городская власть оскандалилась со счетом для пожертвований

      103 Читати новину українською
      Трагедия в Одессе / dsns.gov.ua

      Вслед за трагедией в Одессе случился скандал. Тамошняя мэрия решила собирать деньги с желающих помочь пострадавшим и семьям погибших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

      Даже опубликовала для этого счет. Сделал это заместитель городского головы Павел Вугельман на своей странице в фейсбук.

      Важно! Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло и причины трагедии

      И оказалось, что это счет не благотворительной организации, а именно городской власти, что запрещено законом. Следовательно, деньги, которые люди бы перечислили мэрии просто поступили в бюджет города не как пожертвования, а как добровольные взносы горожан.

      В одесскую мэрию поступают обращения от представителей предприятий, коммерческих структур и частных лиц, которые хотят...

      Опубліковано Pavel Vugelman  Пʼятниця, 6 грудня 2019 р.


      Согласно законодательству, чтобы их потратить, нужно пройти целый ряд бюрократических процедур. Более того, куда и как именно тратить, должен решать только городской голова, пишет издание "Думская"

      Отметим, что ранее мэрия Одессы сообщала, что оказывает всю необходимую помощь пострадавшим и в пожертвованиях они не нуждаются.

      Пожар в Одессе на Троицкой: основное

      • Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10 часов утра на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров. Людей из здания эвакуировали. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.
      • В результате аварии погибли 5 человек, пострадали – 31 (17 из них до сих пор остаются в больницах). Судьба еще 10 человек остается неизвестной. В ГСЧС сообщили: надежды, что в здании остаются выжившие, нет.
      • Полиция рассматривает 2 причины пожара: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления.

      Смотрите видео с пожара в Одесском колледже с высоты птичьего полета:

       

      7 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      821
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:49 Российского студента Егора Жукова осудили за блог: что известно о нем и его деле
      Василь Денисюк 16
      сегодня , 12:00 Чому питання повернення Криму потрібно вирішувати негайно
      Артем Овдієнко 244
      сегодня , 10:23 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Ринате Ахметове
      Світлана Попова 400
      сегодня , 09:02 Главные новости 6 декабря: 5 погибших при пожаре в Одессе, заявления Зеленского о "Нормандии"
      Наталія Пристанська 610
      сегодня , 09:00 Світові метрополії, які збідніли та втратили своє значення. Частина перша
      Борис Немировський 688
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук