Пожар в колледже Одессы: городская власть оскандалилась со счетом для пожертвований

Вслед за трагедией в Одессе случился скандал. Тамошняя мэрия решила собирать деньги с желающих помочь пострадавшим и семьям погибших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Даже опубликовала для этого счет. Сделал это заместитель городского головы Павел Вугельман на своей странице в фейсбук.

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И оказалось, что это счет не благотворительной организации, а именно городской власти, что запрещено законом. Следовательно, деньги, которые люди бы перечислили мэрии просто поступили в бюджет города не как пожертвования, а как добровольные взносы горожан.

В одесскую мэрию поступают обращения от представителей предприятий, коммерческих структур и частных лиц, которые хотят... Опубліковано Pavel Vugelman Пʼятниця, 6 грудня 2019 р.



Согласно законодательству, чтобы их потратить, нужно пройти целый ряд бюрократических процедур. Более того, куда и как именно тратить, должен решать только городской голова, пишет издание "Думская"

Отметим, что ранее мэрия Одессы сообщала, что оказывает всю необходимую помощь пострадавшим и в пожертвованиях они не нуждаются.

Пожар в Одессе на Троицкой: основное

• Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10 часов утра на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров. Людей из здания эвакуировали. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.

• В результате аварии погибли 5 человек, пострадали – 31 (17 из них до сих пор остаются в больницах). Судьба еще 10 человек остается неизвестной. В ГСЧС сообщили: надежды, что в здании остаются выжившие, нет.

• Полиция рассматривает 2 причины пожара: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления.

Смотрите видео с пожара в Одесском колледже с высоты птичьего полета: