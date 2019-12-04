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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Пожар в колледже Одессы: появилось видео 18+, как люди падают из окон

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      В сети появилось новое видео с пожара на Троицкой в одесском колледже / 24 канал

      В сети появилось жуткое видео с пожара на Троицкой в одесском колледже. На кадрах зафиксировано, как люди падают из окон колледжа на пожарных.

      При этом слышно отчаянные крики. А из окон валит густой дым. Очевидно, у людей не было другого выхода, кроме как выпрыгивать из окон охваченного огнем и дымом здания. Видео опубликовано на телеграмм-канале "Уголовная Украина".

      Один человек упал на припаркованные авто, а другой – на жестяную крышу подвального помещения.

      Узнайте все самое важное о пожаре в Одессе на Троицкой

      Смотрите видео 18+, как люди выпрыгивали из окон во время пожара в колледже Одессы:

      відео Одеса пожежа Троїцька люди падали з вікон

      Что известно о пожаре в колледже Одессы

      • Пожар в Одессе на улице Троицкой в ​​колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10 часов на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров.
      • Через длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить. По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.
      • Что касается пострадавших, то в больницы доставили 26 человек – как студентов, так и работников колледжа, а также спасателей. Жертвой огня стала 17-летняя студентка колледжа. Еще 15 человек числятся пропавшими и их сейчас ищут.

      Смотрите фото и видео пожара в колледже Одессы

      • Причиной пожара могли стать электрообогреватели, которые пришлось включить из-за отсутствия центрального отопления. Вероятно, возникло замыкание старой электропроводки.
      • Полиция по факту пожара возбудила дело и расследует его как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. В Одессе объявили трехдневный траур.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Новости Одессы Жертвы Пожар в колледже в Одессе Пожар
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