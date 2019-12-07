Пожар в колледже Одессы: полиция установила двух первых подозреваемых
Полиция установила двух первых подозреваемых по делу о пожаре в одесском институте, в котором погибли по меньшей мере пять человек. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения.
Подозрения будут вручены после согласования их с прокуратурой, сообщает полиция Одесской области.
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Сейчас следователи уже допросили 150 человек и назначили более 20 экспертиз. Кроме того, с 5 декабря правоохранители постоянно осматривают место трагедии. Во время осмотров, в частности, было выявлено 4 тела (пятая жертва погибла, выпрыгнув из окна – 24 канал),
– рассказал начальник следственного управления Сергей Шайхет.
Родственники погибших уже опознали 2 тела, остальные распознать не удалось. Так же опознали девушку, которая выпрыгнула из окна. Поэтому тела были направлены на судмедэкспертизу.
Кроме того, комментируя вопрос о двух первых подозреваемых, он отметил, что это только начало, а в дальнейшем расследовании их может стать больше.
Пожар в Одессе на Троицкой: основное
- Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10 часов утра на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Огонь охватил почти 4 тысяч квадратных метров. Людей из здания эвакуировали. По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.
- Погибли пять человек, число пострадавших возросло до 31 человека, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
- Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Под завалами могут быть 10 человек, ведь их местонахождение до сих пор остается неизвестным.
- Полиция рассматривает 2 причины возгорания: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления.