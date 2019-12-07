Пожар в колледже Одессы: полиция установила двух первых подозреваемых

Полиция установила двух первых подозреваемых по делу о пожаре в одесском институте, в котором погибли по меньшей мере пять человек. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения.

Подозрения будут вручены после согласования их с прокуратурой, сообщает полиция Одесской области.

Важно! Пожар в колледже Одессы: установили личность третьего погибшего

Сейчас следователи уже допросили 150 человек и назначили более 20 экспертиз. Кроме того, с 5 декабря правоохранители постоянно осматривают место трагедии. Во время осмотров, в частности, было выявлено 4 тела (пятая жертва погибла, выпрыгнув из окна – 24 канал),

– рассказал начальник следственного управления Сергей Шайхет.

Родственники погибших уже опознали 2 тела, остальные распознать не удалось. Так же опознали девушку, которая выпрыгнула из окна. Поэтому тела были направлены на судмедэкспертизу.

Кроме того, комментируя вопрос о двух первых подозреваемых, он отметил, что это только начало, а в дальнейшем расследовании их может стать больше.

Пожар в Одессе на Троицкой: основное