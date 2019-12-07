16:30
7 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:09, 6 декабря
      Вєсті.UA
      20:49, 6 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Пожар в колледже Одессы: полиция установила двух первых подозреваемых

      93 Читати новину українською
      Полиция готовит подозрения первым двум подозреваемым по делу о пожаре в Одессе / Фото из соцсетей

      Полиция установила двух первых подозреваемых по делу о пожаре в одесском институте, в котором погибли по меньшей мере пять человек. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения.

      Подозрения будут вручены после согласования их с прокуратурой, сообщает полиция Одесской области.

      Важно! Пожар в колледже Одессы: установили личность третьего погибшего

      Сейчас следователи уже допросили 150 человек и назначили более 20 экспертиз. Кроме того, с 5 декабря правоохранители постоянно осматривают место трагедии. Во время осмотров, в частности, было выявлено 4 тела (пятая жертва погибла, выпрыгнув из окна – 24 канал),
      – рассказал начальник следственного управления Сергей Шайхет.

      Родственники погибших уже опознали 2 тела, остальные распознать не удалось. Так же опознали девушку, которая выпрыгнула из окна. Поэтому тела были направлены на судмедэкспертизу.

      Кроме того, комментируя вопрос о двух первых подозреваемых, он отметил, что это только начало, а в дальнейшем расследовании их может стать больше.

      Пожар в Одессе на Троицкой: основное

      • Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10 часов утра на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Огонь охватил почти 4 тысяч квадратных метров. Людей из здания эвакуировали. По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.
      • Погибли пять человек, число пострадавших возросло до 31 человека, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
      • Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Под завалами могут быть 10 человек, ведь их местонахождение до сих пор остается неизвестным.
      • Полиция рассматривает 2 причины возгорания: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления.
      Пожар в колледже Одессы: установили личность третьей погибшей
      сегодня
      9309
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Пожар Жертвы Полиция Пожар в Одессе на Троицкой Новости Одессы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:34 Роскошные яхты, элитные особняки и отдых в Крыму: шокирующие состояния судей Майдана
      Віталій Шабунін 372
      сегодня , 12:49 Российского студента Егора Жукова осудили за блог: что известно о нем и его деле
      Василь Денисюк 170
      сегодня , 12:00 Чому питання повернення Криму потрібно вирішувати негайно
      Артем Овдієнко 837
      сегодня , 10:23 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Ринате Ахметове
      Світлана Попова 1194
      сегодня , 09:02 Главные новости 6 декабря: 5 погибших при пожаре в Одессе, заявления Зеленского о "Нормандии"
      Наталія Пристанська 758
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук