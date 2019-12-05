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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Пожар в колледже в Одессе: вероятная причина возгорания

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      По данным ГСЧС, вероятной причиной пожара в колледже в Одессе стал сломанный удлинитель / Пресс-служба Одесской ОГА

      Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, вероятно, возник из-за сломанного удлинителя.

      Об этом написал глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый со ссылкой на спасателей в своем фейсбуке. Соответствующее сообщение появилось также на сайте Одесской ОГА.

      Советуем ознакомиться! Пожар в Одессе на Троицкой: количество пострадавших возросло до 29, что произошло в колледже

      Так, в Одесской ОГА подчеркивают, что пока рано говорить о причинах возгорания. По предварительным данным, пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже. А вероятной его причиной, по данным ГСЧС, стал сломанный удлинитель.

      "Существует большая угроза обрушения стен, поэтому работники полиции и следователи зайдут только после того, как такая угроза будет снята. Сейчас главная задача оказать помощь пострадавшим и продолжать поиски. Утром в Одессу должен прибыть специальный отряд из Киева для помощи в проведении операции среди завалов. Медики оказывают всем пациентам помощь и борются за их жизнь. Больницы полностью обеспечены медикаментами. Также группа психологов готова дополнительно оказывать помощь причастным к инциденту", – добавляют в Одесской ОГА.

      Также чиновники подтвердили информацию о смерти одного человека: родилась она в 2003 году.

      Заметим, работают несколько горячих линий, куда можно обращаться касаемо трагедии.

      • горячая линия полиции: 050-335-00-02;
      • горячая линия ГСЧС: 050-434-27-09;
      • горячая линия Департамента здравоохранения: 050-490-16-31, 050-490-16-13.

      Важно! Список имен пострадавших в пожаре в колледже Одессы

      По факту пожара в колледже в Одессе полиция открыла уголовное производство. Это дело расследуют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Также в связи с трагедией в городе объявили двухдневный траур – 5 и 6 декабря. 

      Что известно о пожаре в колледже в Одессе

      • Пожар в Одессе на улице Троицкой в ​​Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнула 4 декабря около 10:00.
      • Возгорание произошло на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4000 квадратных метров.
      • Через длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить. По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.
      • Сейчас  15 человек считаются пропавшими и их сейчас ищут.
      • Ранее причиной пожара называли электрообогреватели, которые пришлось включить из-за отсутствия центрального отопления. Предполагали, что возникло замыкание старой электропроводки.

      Обратите внимание! Пожар в колледже Одессы: появилось видео 18+, как люди падают из окон

      Пожар в Одессе на Троицкой: количество пострадавших возросло до 29, что произошло в колледже
      4 декабря
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: ГСЧС Пожар Криминальные новости Новости Одессы Пожар в колледже в Одессе Новости Украины
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