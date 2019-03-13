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      Пожар в лагере "Виктория": как родители погибших детей добиваются правды

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      Полтора года назад в Одессе в детском лагере "Виктория", который построили за 60 миллионов государственных гривен, произошел пожар. В ней заживо сгорели трое девочек: Соня Мазур, Анастасия Кулинич и Снежана Арпентий.

      За полтора года следствия приговор вынесли только воспитательнице лагеря Наталье Цокур.

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      Она на бумаге отвечала за технику безопасности. Женщина свою вину признала, ей дали 3 года условно.

      На этом следствие фактически притормозило в поисках виновных, родители погибших девочек за свой счет на 700 тысяч гривен решили провести собственную независимую экспертизу. Она установила причину пожара – кипятильник в комнате художественного руководителя лагеря.

      Это был сверхурочный режим работы кипятильника. Кроме того, экспертиза дала ответы на вопрос о нарушении в проектировании и строительстве лагеря "Виктория",
      – рассказала адвокат семей погибших детей Оксана Муравская.

      Почти 400 страниц результатов экспертизы уже месяц лежат в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

      вікторія табір одесаПожарище лагеря "Виктория"

      По словам родителей, документы никто не взялся изучать. Чтобы ускорить процесс, они лично привезли результаты экспертизы в Верховную Раду.

      Мы ждем того, что будут придираться к каждой букве этой экспертизы и это сразу покажет тех людей незаинтересованных в дальнейшем развитии событий,
      – отметил отец погибшего ребенка Алексей Мазур.

      К слову, мэр Одессы Геннадий Труханов, который помпезно вместе с президентом открывал "Викторию" после реконструкции, а впоследствии и подписал разрешение на работу лагеря, не проходит по делу ни в качестве подозреваемого, ни в качестве свидетеля. Похоже, у правоохранителей нет к нему вопросов. В отличие от родителей погибших детей

      Мы встречались один раз с Трухановым, он предложил собрать коллегию, но потом, в тот день, когда была запланирована встреча, они передумали,
      – вспомнила мать погибшего ребенка Светлана Арпентий.

      Директор комплекса Петрос Саркисян, по распоряжению которого в домах выключили пожарную сигнализацию, свою вину отрицает. Не признала свою вину и художественный руководитель лагеря Татьяна Егорова, в комнате которой и загорелся кипятильник. В деле она фигурирует как потерпевшая. Женщину уже длительное время не могут найти.

      Ответ на вопрос, куда убежала художественный руководитель должна дать Госпогранслужба. Суд направил такой запрос в ведомство. Правда, почему-то это сделали только в этот вторник.

      Что случилось в лагере "Виктория"? В ночь с 15 на 16 сентября 2017 года в одном из деревянных корпусов лагеря "Виктория" произошел трагический пожар. В результате погибли три девочки из одесского хореографического коллектива "Адель" – София Мазур (8 лет), Анастасия Кулинич (9 лет) и Снежана Арпентий (12 лет).

      18 сентября 2017 года суд взял под стражу директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна. Однако мужчина, по распоряжению которого в домах выключили пожарную сигнализацию, свою вину отрицает и даже объявлял голодовку.

      Сейчас приговор вынесли только воспитательнице лагеря Натальи Цокур (Янчик), которая на бумаге отвечала за технику безопасности. Женщина свою вину признала и ей дали три года условно.

      К расследованию трагедии лагеря "Виктория" присоединилась Служба безопасности Украины. Речь идет о производстве по хищению государственных средств на реконструкцию лагеря. По этому производству, в частности, проходит сын директора лагеря – Саркис Саркисян. Местные СМИ сообщали, что во время реконструкции он построил отель из похожих домов.

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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Пожежа в таборі Одеси Жертвы Новости Одессы Пожар
      Источник: 24 Канал
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