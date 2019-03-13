Пожар в лагере "Виктория": как родители погибших детей добиваются правды

Полтора года назад в Одессе в детском лагере "Виктория", который построили за 60 миллионов государственных гривен, произошел пожар. В ней заживо сгорели трое девочек: Соня Мазур, Анастасия Кулинич и Снежана Арпентий.

За полтора года следствия приговор вынесли только воспитательнице лагеря Наталье Цокур.

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Она на бумаге отвечала за технику безопасности. Женщина свою вину признала, ей дали 3 года условно.

На этом следствие фактически притормозило в поисках виновных, родители погибших девочек за свой счет на 700 тысяч гривен решили провести собственную независимую экспертизу. Она установила причину пожара – кипятильник в комнате художественного руководителя лагеря.

Это был сверхурочный режим работы кипятильника. Кроме того, экспертиза дала ответы на вопрос о нарушении в проектировании и строительстве лагеря "Виктория",

– рассказала адвокат семей погибших детей Оксана Муравская.

Почти 400 страниц результатов экспертизы уже месяц лежат в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

Пожарище лагеря "Виктория"

По словам родителей, документы никто не взялся изучать. Чтобы ускорить процесс, они лично привезли результаты экспертизы в Верховную Раду.

Мы ждем того, что будут придираться к каждой букве этой экспертизы и это сразу покажет тех людей незаинтересованных в дальнейшем развитии событий,

– отметил отец погибшего ребенка Алексей Мазур.

К слову, мэр Одессы Геннадий Труханов, который помпезно вместе с президентом открывал "Викторию" после реконструкции, а впоследствии и подписал разрешение на работу лагеря, не проходит по делу ни в качестве подозреваемого, ни в качестве свидетеля. Похоже, у правоохранителей нет к нему вопросов. В отличие от родителей погибших детей

Мы встречались один раз с Трухановым, он предложил собрать коллегию, но потом, в тот день, когда была запланирована встреча, они передумали,

– вспомнила мать погибшего ребенка Светлана Арпентий.

Директор комплекса Петрос Саркисян, по распоряжению которого в домах выключили пожарную сигнализацию, свою вину отрицает. Не признала свою вину и художественный руководитель лагеря Татьяна Егорова, в комнате которой и загорелся кипятильник. В деле она фигурирует как потерпевшая. Женщину уже длительное время не могут найти.

Ответ на вопрос, куда убежала художественный руководитель должна дать Госпогранслужба. Суд направил такой запрос в ведомство. Правда, почему-то это сделали только в этот вторник.

Что случилось в лагере "Виктория"? В ночь с 15 на 16 сентября 2017 года в одном из деревянных корпусов лагеря "Виктория" произошел трагический пожар. В результате погибли три девочки из одесского хореографического коллектива "Адель" – София Мазур (8 лет), Анастасия Кулинич (9 лет) и Снежана Арпентий (12 лет).



18 сентября 2017 года суд взял под стражу директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна. Однако мужчина, по распоряжению которого в домах выключили пожарную сигнализацию, свою вину отрицает и даже объявлял голодовку.



Сейчас приговор вынесли только воспитательнице лагеря Натальи Цокур (Янчик), которая на бумаге отвечала за технику безопасности. Женщина свою вину признала и ей дали три года условно.



К расследованию трагедии лагеря "Виктория" присоединилась Служба безопасности Украины. Речь идет о производстве по хищению государственных средств на реконструкцию лагеря. По этому производству, в частности, проходит сын директора лагеря – Саркис Саркисян. Местные СМИ сообщали, что во время реконструкции он построил отель из похожих домов.