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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Пожар в Одессе на Троицкой: директору колледжа объявили подозрение

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      Одесский колледж после пожара / dumskaya.net

      Полиция сообщила о подозрении директору одесского колледжа экономики и права Любви Кочерге, где в пожаре погибло как минимум 12 человек. Чиновника подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия.

      "Была нарушена пожарная безопасность, в результате которой эвакуация детей была невозможна. В колледже обучалось более 600 человек, каждый из которых ежегодно платил от 10 до 14 тысяч гривен. За эти деньги руководство колледжа обязано обеспечить безопасность", – рассказал на брифинге глава полиции Одесской области Олег Бех.

      Узнайте все о пожаре в Одессе на Троицкой: что произошло, причины и детали трагедии

      Расследование пожара планируют завершить в первом квартале 2020 года.

      Смотрите видео с брифинга правоохранителей о пожаре в Одесском колледже:

      Что известно о пожаре в колледже Одессы: главное

      • Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул утром 4 декабря. Возгорание произошло на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса. Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров.
      • Людей из здания эвакуировали, однако выбраться удалось далеко не всем. Спасаясь от огня, некоторые студенты прыгали из окон пятого этажа на припаркованные автомобили.
      • В пожаре погибли 12 человек, еще 30 – пострадали (половина из пострадавших – студенты).
      • Спасатели продолжают искать под завалами сгоревшего колледжа ряд пропавших без вести людей.
      • Относительно причин пожара, то полиция рассматривает 2 версии: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. Огонь мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления. Заметим, что в колледже не было сигнализации.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Жертвы Пожар в Одессе на Троицкой Полиция Новости Одессы Пожар Криминальные новости Расследования Чрезвычайное происшествие
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