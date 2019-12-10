Пожар в Одессе на Троицкой: директору колледжа объявили подозрение

Полиция сообщила о подозрении директору одесского колледжа экономики и права Любви Кочерге, где в пожаре погибло как минимум 12 человек. Чиновника подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия.

"Была нарушена пожарная безопасность, в результате которой эвакуация детей была невозможна. В колледже обучалось более 600 человек, каждый из которых ежегодно платил от 10 до 14 тысяч гривен. За эти деньги руководство колледжа обязано обеспечить безопасность", – рассказал на брифинге глава полиции Одесской области Олег Бех.

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Расследование пожара планируют завершить в первом квартале 2020 года.

Смотрите видео с брифинга правоохранителей о пожаре в Одесском колледже:

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