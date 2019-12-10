Пожар в Одессе на Троицкой: директору колледжа объявили подозрение
Полиция сообщила о подозрении директору одесского колледжа экономики и права Любви Кочерге, где в пожаре погибло как минимум 12 человек. Чиновника подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия.
"Была нарушена пожарная безопасность, в результате которой эвакуация детей была невозможна. В колледже обучалось более 600 человек, каждый из которых ежегодно платил от 10 до 14 тысяч гривен. За эти деньги руководство колледжа обязано обеспечить безопасность", – рассказал на брифинге глава полиции Одесской области Олег Бех.
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Расследование пожара планируют завершить в первом квартале 2020 года.
Смотрите видео с брифинга правоохранителей о пожаре в Одесском колледже:
Что известно о пожаре в колледже Одессы: главное
- Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул утром 4 декабря. Возгорание произошло на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса. Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров.
- Людей из здания эвакуировали, однако выбраться удалось далеко не всем. Спасаясь от огня, некоторые студенты прыгали из окон пятого этажа на припаркованные автомобили.
- В пожаре погибли 12 человек, еще 30 – пострадали (половина из пострадавших – студенты).
- Спасатели продолжают искать под завалами сгоревшего колледжа ряд пропавших без вести людей.
- Относительно причин пожара, то полиция рассматривает 2 версии: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. Огонь мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления. Заметим, что в колледже не было сигнализации.