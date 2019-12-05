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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Пожар в Одессе на Троицкой: рассматривают 2 причины возгорания

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      Пожар в Одессе на Троицкой / dumskaya.net

      Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров, огонь унес жизнь по меньшей мере 1 студентки. Сейчас полиция рассматривает 2 причины возгорания: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования.

      Начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех рассказал, что в здании размещено 19 различных учреждений, организаций, в том числе и Институт морской биологии НАН Украины, пишет УНІАН.

      Кратко: Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло в колледже

      Возгорание произошло на 3 этаже колледжа, в кабинете №9. Бех отметил, что во время следственных действий уже допрошены более 40 человек.

      Огонь унес жизнь 17-летней студентки, еще 26 человек пострадали, а 14 до сих пор остаются пропавшими без вести. Среди них: директор Института Борис Александров и секретарь Галина Иванович.

      Кого разыскивают спасатели – читайте по ссылке.

      Список всех, кто пострадал – здесь.

      Как отметил Бех, несколько пропавших во время пожара звонили родственникам и, прощаясь, говорили, что задыхаются в дыме.

      Пожар в Одессе на Троицкой: что известно

      Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10:00 на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара – 4 тысячи квадратных метров. Огонь удалось локализовать. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.

      Кстати: Пожар в колледже Одессы: появилось видео 18+, как люди падают из окон

      Причиной пожара могли стать электрообогреватели, которые пришлось включить из-за отсутствия центрального отопления. Вероятно, возникло замыкание старой электропроводки.

      Погибла 17-летняя студентка, на месте до сих пор работают спасатели, еще 14 человек – ищут.

      Смотрите видео с пожара в Одесском колледже с высоты птичьего полета:

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины ГСЧС Жертвы Пожар в колледже в Одессе Пожар Чрезвычайное происшествие Новости Одессы
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