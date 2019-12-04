Пожар в Одессе на Троицкой: полиция не знает, где находятся еще 15 человек – фото
В Одессе вспыхнул колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, площадь пожара – более 4000 квадратных метров. Погибла 17-летняя девушка, местонахождение 15 человек до сих пор остается неизвестным.
Заместитель начальника управления организации досудебного расследования Главного следственного управления НПУ Александр Ковтун сообщил, что все 15 человек вероятно находились в колледже во время пожара.
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Издание "Думская" пишет, что сейчас разыскивают двух биологов – Бориса Александрова 1958 года рождения и Галину Иванович 1954 года рождения. Оба ученых не вышли на связь после начала пожара.
Борис Александров/ Фото: "Думская"
Галина Иванович/ Фото: "Думская"
Кроме биологов, во время пожара пропала также Соловей Вера Дмитриевна 1951 года рождения и 24-летняя сотрудница колледжа Елена Беженар. Как рассказали отец и сестра Елены, связь с ней пропала около 10 часов утра.
Соловей Вера Дмитриевна/ Фото: "Думская"
Разыскивают Елену Беженар / Фото: "Думская"
Родственники разыскивают сотрудницу колледжа Бортюк Анну Леонидовну 1976 года рождения.
Известно по меньшей мере о 26 пострадавших, около 19:30 пожар удалось потушить. Спасатели до сих пор работают на месте происшествия и пытаются отыскать тела вероятных погибших.
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Пожар в Одессе на Троицкой: что известно
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10:00 на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара – 4 тысячи квадратных метров. Огонь удалось локализовать. По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.
Причиной пожара могли стать электрообогреватели, которые пришлось включить из-за отсутствия центрального отопления. Вероятно, возникло замыкание старой электропроводки.
Погибла 17-летняя студентка, на месте до сих пор работают спасатели.
Смотрите видео с пожара в Одесском колледже с высоты птичьего полета: