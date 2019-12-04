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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Пожар в Одессе на Троицкой: полиция не знает, где находятся еще 15 человек – фото

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      Пожар в Одессе на Троицкой / dumskaya.net

      В Одессе вспыхнул колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, площадь пожара – более 4000 квадратных метров. Погибла 17-летняя девушка, местонахождение 15 человек до сих пор остается неизвестным.

      Заместитель начальника управления организации досудебного расследования Главного следственного управления НПУ Александр Ковтун сообщил, что все 15 человек вероятно находились в колледже во время пожара.

      Важно: Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло в колледже и вероятные причины

      Издание "Думская" пишет, что сейчас разыскивают двух биологов – Бориса Александрова 1958 года рождения и Галину Иванович 1954 года рождения. Оба ученых не вышли на связь после начала пожара.

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      Борис Александров/ Фото: "Думская"

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      Галина Иванович/ Фото: "Думская"

      Кроме биологов, во время пожара пропала также Соловей Вера Дмитриевна 1951 года рождения и 24-летняя сотрудница колледжа Елена Беженар. Как рассказали отец и сестра Елены, связь с ней пропала около 10 часов утра.

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      Соловей Вера Дмитриевна​/ Фото: "Думская"

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      Разыскивают Елену Беженар / Фото: "Думская"

      Родственники разыскивают сотрудницу колледжа Бортюк Анну Леонидовну 1976 года рождения.

      Известно по меньшей мере о 26 пострадавших, около 19:30 пожар удалось потушить. Спасатели до сих пор работают на месте происшествия и пытаются отыскать тела вероятных погибших.

      К теме: Список имен пострадавших в пожаре в колледже Одессы

      Пожар в Одессе на Троицкой: что известно

      Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10:00 на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара – 4 тысячи квадратных метров. Огонь удалось локализовать. По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.

      Причиной пожара могли стать электрообогреватели, которые пришлось включить из-за отсутствия центрального отопления. Вероятно, возникло замыкание старой электропроводки.

      Погибла 17-летняя студентка, на месте до сих пор работают спасатели.

      Смотрите видео с пожара в Одесском колледже с высоты птичьего полета:

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Жертвы Пожар Пожар в колледже в Одессе Новости Одессы Новости Украины Постраждалі
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