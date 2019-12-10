Пожар в Одессе на Троицкой: семьям погибших выплатят по 100 тысяч гривен

Семьи погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса получат по 100 тысяч гривен одноразовой денежной помощи. Пострадавшие от пожара получат от 10 до 50 тысяч гривен.

Дети погибшего спасателя Сергея Шатохина и преподавательницы колледжа Анны Бортюк будут переведены на бюджетную форму обучения. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

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По его словам, пострадавшие средней степени тяжести получат по 50 тысяч гривен, а пострадавшие легкой степени тяжести – по 10 тысяч гривен. Чиновник заверил, что деньги будут выделены в ближайшее время.

Всего на ликвидацию последствий трагедии будет выделено 685 тысяч гривен из резервного фонда. Дополнительно еще должны быть выделены деньги от Кабинета министров и облсовета.

Приостановленный в колледже учебный процесс будет возобновлен со следующего понедельника.

Пожар в колледже на Троицкой в ​​Одессе: главное

Пожар произошел на улице Троицкой в ​​Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря около 10:00.

Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров. Через длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить.

В результате пожара погибли 12 человек. Первой жертвой стала студентка колледжа 17-летняя Ксения Бабенко. 7 декабря в больнице скончался спасатель Сергей Шатохин из-за тяжелых травм.

Количество пострадавших возросло до более 30 человек, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.

По факту пожара в колледже в Одессе полиция открыла уголовное производство. Это дело расследуют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Полиция 10 декабря сообщила о подозрении директору одесского колледжа Любви Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия.

Что говорят одесские спасатели о смертельном пожаре?

Пострадавшие во время ликвидации огня в одесском колледже спасатели не понимают, как такой масштабный пожар мог произойти в центре города среди бела дня. Когда они приехали на место происшествия – верхние этажи колледжа уже были охвачены пламенем. Впоследствии во время пожара в здании обвалились лестницы, поэтому некоторые из ГСЧСников оказались под завалами и получили травмы.



По словам спасателей, они имеют снаряжение и экипировку согласно инструкции. У каждого пожарного есть два комплекта формы, состоящей из самого костюма, подкасника, каски, берцев и пары перчаток.