Спасатели ищут 14 человек после пожара в Одессе: список пропавших – фото

В Одессе вспыхнул колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, площадь пожара – более 4000 квадратных метров. Погибла 17-летняя девушка, местонахождение 14 человек до сих пор остается неизвестным.

Начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех подтвердил информацию о поисках 14 человек, пишет УНИАН.

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Как отметил Бех, несколько пропавших во время пожара звонили родственникам и, прощаясь, говорили, что задыхаются в дыму.

Издание "Думская" опубликовала полный список людей, который розшкують.

Список пропавших при пожаре в Одессе на Троицкой:

1. Маркина Юлия Михайловна, 2003 года рождения, студентка;

2. Чугунник Людмила Михайловна, 2001 года рождения, студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Вероятно находилась в колледже.

3. Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 года рождения, студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.

4. Пяточкина Екатерина, 2003 года рождения, студентка. Была на занятиях на 4 этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами.

5. Катышевская Вероника Дмитриевна, 1955 года, сотрудница бухгалтерии колледжа.

6. Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним.

7. Тарасова Наталья Васильевна, 1959 года, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 звонила дочери и сообщила, что находится в колледже.

8. Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель.

9. Бортюк Анна Леонидовна, 1976 года рождения, преподаватель.

10. Александров Борис Георгиевич, 1958 года рождения, директор Института морской биологии. Звонила его секретарша Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи.

11. Иванович Галина Валентиновна, 1954 года, сотрудница ИМБ НАН Украины.

12. Беженарь Елена Валерьевна, 1995 года рождения, лаборант. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж.

13. Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7 утра. С 14:00 телефон не в сети.

14. Соловей Вера Дмитриевна, 1951 года рождения.

Пропавшие без вести после пожара в Одессе на Троицкой

В настоящее время уже известно о как минимум 26 пострадавших. Спасатели до сих пор работают на месте происшествия и пытаются отыскать тела вероятных погибших.

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Пожар в Одессе на Троицкой: что известно

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнула 4 декабря около 10:00 на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара – 4000 квадратных метров. Огонь удалось локализовать. По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.

Правоохранители рассматривают 2 вероятные причины пожара: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования.

Погибла 17-летняя студентка, на месте до сих пор работают спасатели.

Смотрите видео с пожара в Одесском колледже с высоты птичьего полета: