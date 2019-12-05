14:31
5 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 4 декабря
      Вєсті.UA
      19:46, 4 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Спасатели ищут 14 человек после пожара в Одессе: список пропавших – фото

      2676 Читати новину українською
      Пожар в Одессе на Троицкой / dumskaya.net

      В Одессе вспыхнул колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, площадь пожара – более 4000 квадратных метров. Погибла 17-летняя девушка, местонахождение 14 человек до сих пор остается неизвестным.

      Начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех подтвердил информацию о поисках 14 человек, пишет УНИАН.

      Важно: Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло в колледже и вероятные причины

      Как отметил Бех, несколько пропавших во время пожара звонили родственникам и, прощаясь, говорили, что задыхаются в дыму.

      Издание "Думская" опубликовала полный список людей, который розшкують.

      Список пропавших при пожаре в Одессе на Троицкой:

      1. Маркина Юлия Михайловна, 2003 года рождения, студентка;

      2. Чугунник Людмила Михайловна, 2001 года рождения, студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Вероятно находилась в колледже.

      3. Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 года рождения, студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.

      4. Пяточкина Екатерина, 2003 года рождения, студентка. Была на занятиях на 4 этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами.

      5. Катышевская Вероника Дмитриевна, 1955 года, сотрудница бухгалтерии колледжа.

      6. Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним.

      7. Тарасова Наталья Васильевна, 1959 года, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 звонила дочери и сообщила, что находится в колледже.

      8. Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель.

      9. Бортюк Анна Леонидовна, 1976 года рождения, преподаватель.

      10. Александров Борис Георгиевич, 1958 года рождения, директор Института морской биологии. Звонила его секретарша Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи.

      11. Иванович Галина Валентиновна, 1954 года, сотрудница ИМБ НАН Украины.

      12. Беженарь Елена Валерьевна, 1995 года рождения, лаборант. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж.

      13. Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7 утра. С 14:00 телефон не в сети.

      14. Соловей Вера Дмитриевна, 1951 года рождения.

      пожежа одеса зникі безвісти Пропавшие без вести после пожара в Одессе на Троицкой

      В настоящее время уже известно о как минимум 26 пострадавших. Спасатели до сих пор работают на месте происшествия и пытаются отыскать тела вероятных погибших.

      К теме: Список имен пострадавших в пожаре в колледже Одессы

      Пожар в Одессе на Троицкой: что известно

      Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнула 4 декабря около 10:00 на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара – 4000 квадратных метров. Огонь удалось локализовать. По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.

      Правоохранители рассматривают 2 вероятные причины пожара: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования.

      Погибла 17-летняя студентка, на месте до сих пор работают спасатели.

      Смотрите видео с пожара в Одесском колледже с высоты птичьего полета:

       

      Пожар в колледже в Одессе: Зеленский прокомментировал трагедию
      сегодня
      1923
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Пожар Новости Одессы Пожар в колледже в Одессе Жертвы Постраждалі
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Вищий антикорупційний суд: новий еталон справедливості чи каральна машина в руках топ-чиновників
      Ярослав Гришин 159
      сегодня , 10:30 Нельсон Мандела – сорвиголова, всколыхнувший мир, но так и не ставший счастливым
      Олесь Друкач 311
      сегодня , 10:19 Ад Донбасса и энергия Майдана: кто поддерживает украинских военных
      Євгенія Мазур 199
      сегодня , 09:30 Як соратник Порошенка став людиною Медведчука
      Дмитро Гнап 312
      сегодня , 09:01 Милованов про зарплату, сальсу и наркотики: эксклюзивное интервью
      Альона Чернецька 196
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук