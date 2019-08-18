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      Пожар в одесской гостинице "Токио Стар": некоторых погибших уже опознали

      1003 Читати новину українською
      Отель "Токио Стар"
      Отель "Токио Стар" / ТСН

      Судмедэксперты провели вскрытие всех 9 жертв трагического пожара в "Токио Стар". Часть погибших уже опознали родственники.

      Врачи работали и в нерабочее время, чтобы как можно скорее провести работу. Об этом на своей Facebook-странице сообщил заведующий отделом Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Борис Яворский.

      Основное: В Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар": что известно – фото и видео

      Вскрытия девяти тел, обнаруженных после пожара в гостинице "Токио Стар", завершены. Все необходимые образцы изъяты и дальше будут исследоваться в лабораториях. Часть погибших уже опознана,
      – написал он.

      В то же время специалист выразил свое убеждение: расследования по этому делу забуксуют и "рассеются", а обвинения пойдут в адрес экспертов.

      "С интересом буду ждать этих соображений: фантазия обвинителей еще никогда не подводила, они обычно не повторяются и всегда придумывают что-то новенькое. Сочувствую родным и близким погибших", – отметил Яворский.

      Что известно о пожаре в гостинице "Токио Стар"?

      Она произошла в ночь на 17 августа. В отеле на тот момент находились около 200 человек.

      Семь человек погибли в помещении одесского отеля, 8 человек – в карете "скорой". Ближе к обеду 17 августа на пепелище обнаружили 9 тело.

      Следствие рассматривает три версии причин пожара:

      • умышленный поджог с целью скрыть убийство;
      • нарушение правил пожарной безопасности;
      • неосторожное использование огня со стороны посетителей отеля.

      18 августа в Одессе и области объявлено днем траура.

      Правоохранители уже задержали владельца отеля, ему собираются объявить подозрение.

      Между тем очевидцы рассказывают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в прачечной на втором этаже.

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      Теги: Новости Украины Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" Пожар Новости Одессы Жертвы
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