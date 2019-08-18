Пожар в одесской гостинице "Токио Стар": некоторых погибших уже опознали
Судмедэксперты провели вскрытие всех 9 жертв трагического пожара в "Токио Стар". Часть погибших уже опознали родственники.
Врачи работали и в нерабочее время, чтобы как можно скорее провести работу. Об этом на своей Facebook-странице сообщил заведующий отделом Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Борис Яворский.
Основное: В Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар": что известно – фото и видео
Вскрытия девяти тел, обнаруженных после пожара в гостинице "Токио Стар", завершены. Все необходимые образцы изъяты и дальше будут исследоваться в лабораториях. Часть погибших уже опознана,
– написал он.
В то же время специалист выразил свое убеждение: расследования по этому делу забуксуют и "рассеются", а обвинения пойдут в адрес экспертов.
"С интересом буду ждать этих соображений: фантазия обвинителей еще никогда не подводила, они обычно не повторяются и всегда придумывают что-то новенькое. Сочувствую родным и близким погибших", – отметил Яворский.
Что известно о пожаре в гостинице "Токио Стар"?
Она произошла в ночь на 17 августа. В отеле на тот момент находились около 200 человек.
Семь человек погибли в помещении одесского отеля, 8 человек – в карете "скорой". Ближе к обеду 17 августа на пепелище обнаружили 9 тело.
Следствие рассматривает три версии причин пожара:
- умышленный поджог с целью скрыть убийство;
- нарушение правил пожарной безопасности;
- неосторожное использование огня со стороны посетителей отеля.
18 августа в Одессе и области объявлено днем траура.
Правоохранители уже задержали владельца отеля, ему собираются объявить подозрение.
Между тем очевидцы рассказывают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в прачечной на втором этаже.