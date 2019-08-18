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      Пожар в одесской гостинице "Токио Стар": первые свидетельства очевидцев

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      Скорее всего смертельный пожар в одесской гостинице начался с прачечной, которая была расположена на втором этаже. Уже оттуда он легко распространился по помещению.

      Вспыхнувший в ночь на 17 августа огонь унес жизни 9 гостей отеля "Токио Стар", еще приблизительно два десятка человек попали в больницы.

      Основное: В Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар": что известно – фото и видео

      О том, откуда, скорее всего, началось возгорание пострадавшие рассказали в комментарии ТСН.

      Загорелась прачечная на втором этаже. Прачечная находится в конце коридора. Загорелась проводка. Не знаю, что там – говорят, что проводка,
      – рассказал гость отеля Артем Тяка.

      Важно! В июле сгоревший отель должен был проверить инспектор ГСЧС, но владелец просто не пустил его в помещение. Бизнесмена уже задержали.

      Что с пострадавшими?

      В ожоговом отделении 10-й городской больницы Одессы сейчас находятся семь пострадавших. Шестеро из них в возрасте от 16 до 37 лет – в реанимации. Еще двое пациентов – в областном ожоговом центре, один из них в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии.

      Смотрите также: Кто пострадал в результате смертельного пожара в отеле в Одессе: имена госпитализированных

      В городе сейчас решают, как помочь тем гостям отеля, которые не пострадали, но остались без вещей и документов. Это не только жители разных областей Украины, но и иностранцы. Эту ночь они пробыли в автобусах, которые предоставила мэрия.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Пожар Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" Постраждалі
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      Новости за 18 августа
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