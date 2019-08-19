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      В деле о пожаре в гостинице "Токио Стар" задержали только ее владельца

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      В деле о пожаре в гостинице "Токио Стар" задержали только его владельца
      В деле о пожаре в гостинице "Токио Стар" задержали только его владельца / dumskaya.net

      После пожара в одесском отеле "Токио Стар" правоохранители начали масштабную операцию. Полиция задержала владельца отеля Вадима Черного, после чего ему было сообщено о подозрении.

      Впрочем, кроме бизнесмена, больше никого не задерживали, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прокуратуру Одесской области.

      Важно: В Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар": что известно – фото и видео

      Отмечается также, что в рамках расследования проверяют некоторых других людей, в частности тех, кто арендовал это помещение, но пока ни у кого больше процессуального статуса нет и никого, кроме владельца, не задерживали.

      В то же время издание "Думская" ранее сообщало, что во время обысков в самом отеле "Токио Стар" изъяли документы, деньги из сейфа и обыскали номера.

      Источник издания уверял, что кроме Вадима Черного также задержали руководительницу отеля "Зирка", которая принадлежит бизнесмену, и двух техников, которые занимались электропроводкой и мелким ремонтом.

      Что известно о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"?В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". По меньшей мере 9 человек погибли, еще 18 пострадали. Подразделения ГСЧС спасли около 10 человек. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Во время пожара в отеле находилось ориентировочно 200 человек.

      Полиция рассматривает три основные версии причин пожара: умышленный поджог с целью скрыть убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами отеля.

      В результате пожара пострадали 18 человек. Среди них иностранцы и дети. К тому же, 7 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 2 – в состоянии средней тяжести.

      Владимир Зеленский отреагировал на трагедию. Он пообещал, что все виновные понесут ответственность, а в частности, и владелец отеля Вадим Черный. Тот со своей стороны сказал, что готов к ответственности, если его вину докажут. Впоследствии Черного задержали.

      blog_ava
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      Теги: Новости Одессы Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" Новости Украины Жертвы
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