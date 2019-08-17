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      Пожар в одесском отеле "Токио Стар": президент Зеленский отреагировал на трагедию

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      Владимир Зеленский резко высказался о пожаре в одесском отеле "Токио Стар"
      Владимир Зеленский резко высказался о пожаре в одесском отеле "Токио Стар" / radiosvoboda.org

      Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в одесском пожаре 8 человек погибли не из-за войны или обстрелов. По его словам, причиной стали халатность и игнорирование элементарных норм противопожарной безопасности, пренебрежительное отношение к человеческой жизни.

      Этом будет положен конец, пообещал Владимир Зеленский.

      Важно: В Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар": 8 человек погибли – фото и видео

      Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный – владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости,
      – заявил украинский гарант.

      Он отметил, что нельзя ставить собственную прибыль выше человеческих жизней. Кроме того, президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

      "Спасибо спасателям и полиции. Отдельное спасибо одесситу, который приютил спасшихся постояльцев этого "отеля", – написал Владимир Зеленский.

      Что известно о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"?В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". По меньшей мере 8 человек погибли, еще 10 пострадали. Подразделения ГСЧС спасли около 10 человек. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Во время пожара в отеле находилось ориентировочно 200 людей.

      Несколько десятков спасенных людей пригласил к себе домой одессит, который стал случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским.

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      Теги: Пожар Новости Одессы Жертвы Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" Владимир Зеленский Президент Украины Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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