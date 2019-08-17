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      Пожар в одесском отеле "Токио Стар": расследованием трагедии займется ГБР

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      ГБР займется досудебным расследованием относительно пожара в "Токио Стар"
      ГБР займется досудебным расследованием относительно пожара в "Токио Стар" / pravda.com.ua

      Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Николаеве, осуществляют досудебное расследование по делу о пожаре в одесском отеле "Токио Стар". Они расследуют ненадлежащее исполнение служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Одесской области.

      По версии следствия, именно служебная халатность привела к гибели людей, говорится в сообщении ГБР.

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      Досудебное расследование по факту возникновения пожара в отеле осуществляет полиция Одесской области. По предварительной информации, пожар возник вследствие нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

      Дело квалифицировали как служебную халатность, которая повлекла тяжелые последствия.

      Что известно о пожаре в одесском отеле "Токио Стар"? В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". По меньшей мере 9 человек погибли, еще 18 пострадали. Подразделения ГСЧС спасли около 10 человек. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Во время пожара в отеле находились ориентировочно 200 человек.

      Полиция рассматривает три основных версии причин пожара: умышленный поджог с целью скрыть убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами отеля.

      В результате пожара пострадали 18 человек. Среди них есть иностранцы и дети. К тому же, 7 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 2 – в состоянии средней тяжести.

      Владимир Зеленский уже успел отреагировать на трагедию. Он пообещал, что все виновные понесут ответственность, а в частности, и владелец отеля Вадим Черный. Тот со своей стороны сказал, что готов к ответственности, если его вину докажут.

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      Теги: Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" Жертвы Новости Украины Новости Одессы ГСЧС Государственное бюро расследований
      Источник: 24 канал
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