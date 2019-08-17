Пожар в отеле в Одессе: каково состояние здоровья пострадавших

Шестеро из десяти пострадавших в результате пожара находятся в тяжелом состоянии. Их поместили в ожоговое отделение больницы №10. Они в тяжелом состоянии, однако угрозы их жизни и здоровью нет.

Об этом сообщили журналистам 24 канала. Они пообщались с врачом. К сожалению, она не смогла рассказать много деталей, потому что подписала соглашение о неразглашении информации.

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Однако отметила, что все пострадавшие в сложном состоянии, но, к счастью, угрозы их жизни нет. Все в сознании, но с повреждением дыхательных путей.

Информацию о том, что в больнице №10 находятся пострадавшие с ожогами тела до 15%, врач опровергла.

Состояние тяжелое. Опасности для жизни нет. Все назначения врачей выполняются, проблем с лекарствами у нас нет. Пострадавшие обследованы специалистами,

– заверила дежурный анестезиолог в ожоговом отделении больницы № 10 Людмила Романова.

Журналистам 24 канала повезло на территории больницы пообщаться с мужчиной, который лежит в палате с одним из потерпевших, которого доставили после пожара. Он говорит, несмотря на то, что мужчина находился в самом эпицентре пожара, он в относительно хорошем состоянии. У него поражены ожогами руки и ноги. Однако больше он нуждается в психологической помощи, поэтому со всеми пострадавшими работают психологи.

На месте пожара уже закончились работы и спасатели перекрыли территорию отеля. Перед этим спасатели по очереди водили внутрь всех пострадавших, которые хотели забрать свои вещи.



Здание отеля после пожара

Также возле сгоревшего отеля встретили мужчину, который заплатил 4 тысячи гривен за проживание в отеле наперед, а прожил только неделю. Он не знает, куда идти, потому что то место, которое выделили пострадавшим – это интернат и он ему не подходит из-за большого расстояния до работы. Также он сетовал на то, что когда приходил забирать вещи, то часть из них просто исчезла, а не сгорела.

Зашел, а вещей нет. Это была памятная вещь, не особо ценная. На полочке стоял триммер, который подарила бывшая жена. След, того что он лежал есть, а триммера нет,

– рассказал пострадавший.

В Одесской области 18 августа объявили днем траура по погибшим в пожаре в гостинице "Токио Стар". Органы госвласти, местного самоуправления, государственные предприятия, учреждения, организации должны приспустить флаг Украины.

Что стало причиной пожара?

Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Правоохранители уже открыли уголовное производство за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Полиция рассматривает три основные версии пожара:

инсценировка пожара с целью сокрытия убийства;

нарушение правил пожарной безопасности;

неосторожное использование огня постояльцами отеля.

По словам главы полиции Одесской области, наиболее вероятной является вторая версия – нарушение правил пожарной безопасности.

Как отреагировало руководство отеля?

Владелец отеля Вадим Черный. Он подчеркнул, что готов к ответственности, если окажется, что в трагических событиях есть его вина или вина работников отеля.

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Отметим, что руководство одесского отеля "Токио Стар" не позволило провести плановую проверку в июле 2019 года. Заместитель директора департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Павел Афанасьев отметил, что владелец гостиницы сменил форму собственности, поэтому представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на проверку не был допущен.