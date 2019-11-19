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      Пожар в воинской части на Львовщине: известно имя погибшего майора

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      Во время пожара в воинской части на Львовщине погиб Алексей Останин / Коллаж 24 Канала

      Во время пожара в воинской части в Старычах, что на Львовщине, погиб временно исполняющий обязанности командира воинской части Алексей Останин.

      Пожар вспыхнул в воинской части около 5 утра 19 ноября. Во время пожара в помещении штаба один офицер погиб на месте. Еще один военный с ожогами попал в реанимацию, он в тяжелом состоянии.

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      По данным собственных источников 24 канала, погибшим оказался майор Алексей Останин, 1975 года рождения.

      Что известно об Алексее Останине?

      Алексей Санин был начальником ракетного артиллерийского вооружения.

      У него осталась жена, сын и дочь. Жена Останина также служит в военной части, но в Яворове на Львовщине.


      Погибший в Старычах майор Алексей Останин / фото с фейсбук

      Согласно декларации военного, в 2018 году его зарплата составляла почти 200 000. Супруги имеют квартиру во Львове.

      Почему в военной части вспыхнул пожар?

      Вероятной предварительной причиной пожара в воинской части является короткое замыкание. В помещении, где возник пожар, были только военные, несущие службу. Сейчас точную причину возгорания выясняют правоохранители.

      По факту пожара следователи открыли уголовное производство по статье о "небрежном отношении к военной службе, совершенном в условиях особого периода".


      Пожар в воинской части в Старычах / фото ГСЧС

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Пожар в воинской части на Львовщине Пожар ГСЧС Жертвы Новости Львова
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