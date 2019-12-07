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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Пожар в Одессе на Троицкой: умер спасатель, на которого упала студентка

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      В больнице скончался спасатель, который тушил пожар в одесском колледже / Думская

      Количество жертв пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой возросло до 8. В больнице скончался спасатель Сергей Шатохин, который помогал тушить огонь.

      О смерти спасателя сообщили в пресс-службі Нацполиции. Его госпитализировали 4 декабря – в день пожара.

      Последние новости: Пожар в колледже Одессы: под завалами нашли еще два тела жертв уже 7

      Спасатель 1976 года рождения умер от полученных травм. Он находился в коме после падения с высоты во время тушения огня на Троицкой.

      • Сергей Шатохин по лестнице лез на третий этаж здания, чтобы разведать ситуацию. В эту минуту из окна выпрыгнула студентка. Она сбила спасателя с лестницы, и они оба рухнули вниз, проломив крышу пристройки, пишет "Думская".
      • Состояние мужчины медики оценивали как крайне тяжелое. Шахотин получил большой ушиб мозга практически со всех сторон. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, из комы мужчина так и не вышел.

      Девушка Ксения Бабенко была первой погибшей в трагедии.

      Вечером 7 декабря под завалами спасатели нашли еще 2 тела, количество жертв возросло до 8. Судьба еще восьми человек остается неизвестной, поисковая операция на месте происшествия продолжается.

      Жертвы пожара, которых уже идентифицировали:

      • Коваль Марина Владимировна, преподаватель колледжа 1963 года рождения. Жила в Овидиопольском районе. Последний раз женщина выходила на связь в 7 утра 4 декабря, а уже в 14 ее телефон не работал.
      • Бортюк Анна Леонидовна, преподаватель колледжа 1976 года рождения. По словам очевидцев, эта преподавательница до последнего выводила учеников из горящего здания.
      • Ксения Бабенко – 17-летняя студентка. Во время пожара она выпрыгнула из окна, ее привезли в больницу в агональном состоянии. Ксения умерла через 15 минут после госпитализации.

      Полиция установила двух первых подозреваемых по делу о пожаре в одесском колледже, в которой погибли по меньшей мере пять человек. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения.

      Обо всем: Пожар в Одессе на Троицкой – что произошло, причины и детали трагедии

      Пожар в Одессе на Троицкой: основное

      • Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10 часов утра на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров. Людей из здания эвакуировали. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.
      • Погибли 8 человек, число пострадавших возросло до 31 человека, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
      • Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Под завалами могут находиться 8 человек, ведь их место пребывания до сих пор остается неизвестным.
      • Полиция рассматривает 2 причины пожара: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Одессы ГСЧС Жертвы Пожар Пожар в Одессе на Троицкой Новости Украины Новости политики
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