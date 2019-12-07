Пожар в Одессе на Троицкой: умер спасатель, на которого упала студентка
Количество жертв пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой возросло до 8. В больнице скончался спасатель Сергей Шатохин, который помогал тушить огонь.
О смерти спасателя сообщили в пресс-службі Нацполиции. Его госпитализировали 4 декабря – в день пожара.
Последние новости: Пожар в колледже Одессы: под завалами нашли еще два тела жертв уже 7
Спасатель 1976 года рождения умер от полученных травм. Он находился в коме после падения с высоты во время тушения огня на Троицкой.
- Сергей Шатохин по лестнице лез на третий этаж здания, чтобы разведать ситуацию. В эту минуту из окна выпрыгнула студентка. Она сбила спасателя с лестницы, и они оба рухнули вниз, проломив крышу пристройки, пишет "Думская".
- Состояние мужчины медики оценивали как крайне тяжелое. Шахотин получил большой ушиб мозга практически со всех сторон. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, из комы мужчина так и не вышел.
Девушка Ксения Бабенко была первой погибшей в трагедии.
Вечером 7 декабря под завалами спасатели нашли еще 2 тела, количество жертв возросло до 8. Судьба еще восьми человек остается неизвестной, поисковая операция на месте происшествия продолжается.
Жертвы пожара, которых уже идентифицировали:
- Коваль Марина Владимировна, преподаватель колледжа 1963 года рождения. Жила в Овидиопольском районе. Последний раз женщина выходила на связь в 7 утра 4 декабря, а уже в 14 ее телефон не работал.
- Бортюк Анна Леонидовна, преподаватель колледжа 1976 года рождения. По словам очевидцев, эта преподавательница до последнего выводила учеников из горящего здания.
- Ксения Бабенко – 17-летняя студентка. Во время пожара она выпрыгнула из окна, ее привезли в больницу в агональном состоянии. Ксения умерла через 15 минут после госпитализации.
Полиция установила двух первых подозреваемых по делу о пожаре в одесском колледже, в которой погибли по меньшей мере пять человек. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения.
Обо всем: Пожар в Одессе на Троицкой – что произошло, причины и детали трагедии
Пожар в Одессе на Троицкой: основное
- Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10 часов утра на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров. Людей из здания эвакуировали. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.
- Погибли 8 человек, число пострадавших возросло до 31 человека, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
- Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Под завалами могут находиться 8 человек, ведь их место пребывания до сих пор остается неизвестным.
- Полиция рассматривает 2 причины пожара: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления.