Пожар в Одессе на Троицкой: умер спасатель, на которого упала студентка

Количество жертв пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой возросло до 8. В больнице скончался спасатель Сергей Шатохин, который помогал тушить огонь.

О смерти спасателя сообщили в пресс-службі Нацполиции. Его госпитализировали 4 декабря – в день пожара.

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Спасатель 1976 года рождения умер от полученных травм. Он находился в коме после падения с высоты во время тушения огня на Троицкой.

Сергей Шатохин по лестнице лез на третий этаж здания, чтобы разведать ситуацию. В эту минуту из окна выпрыгнула студентка. Она сбила спасателя с лестницы, и они оба рухнули вниз, проломив крышу пристройки, пишет "Думская".

Состояние мужчины медики оценивали как крайне тяжелое. Шахотин получил большой ушиб мозга практически со всех сторон. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, из комы мужчина так и не вышел.

Девушка Ксения Бабенко была первой погибшей в трагедии.

Вечером 7 декабря под завалами спасатели нашли еще 2 тела, количество жертв возросло до 8. Судьба еще восьми человек остается неизвестной, поисковая операция на месте происшествия продолжается.

Жертвы пожара, которых уже идентифицировали:

Коваль Марина Владимировна , преподаватель колледжа 1963 года рождения. Жила в Овидиопольском районе. Последний раз женщина выходила на связь в 7 утра 4 декабря, а уже в 14 ее телефон не работал.

, преподаватель колледжа 1963 года рождения. Жила в Овидиопольском районе. Последний раз женщина выходила на связь в 7 утра 4 декабря, а уже в 14 ее телефон не работал. Бортюк Анна Леонидовна , преподаватель колледжа 1976 года рождения. По словам очевидцев, эта преподавательница до последнего выводила учеников из горящего здания.

, преподаватель колледжа 1976 года рождения. По словам очевидцев, эта преподавательница до последнего выводила учеников из горящего здания. Ксения Бабенко – 17-летняя студентка. Во время пожара она выпрыгнула из окна, ее привезли в больницу в агональном состоянии. Ксения умерла через 15 минут после госпитализации.

Полиция установила двух первых подозреваемых по делу о пожаре в одесском колледже, в которой погибли по меньшей мере пять человек. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения.

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