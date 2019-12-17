Пожар в Одессе на Троицкой: в ГСЧС отрицают, что хотели уничтожить документы
Сотрудники СБУ обнаружили при обысках в областном и городском управлениях ГСЧС разрешительные документы на эксплуатацию здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Все их выдали позже 2014 года. Однако в ГСЧС все отрицают.
Исполняющий обязанности начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Вадим Шулюк эту информацию опроверг во время брифинга, пишет "УНИАН".
Знайте больше: Пожар в Одессе – волонтеры рассказали о скандальных подробностях
Он отмечает, что "никакие документы не уничтожались".
У нас планово работало ГБР в сопровождении прокуратуры и Национальной полиции. Они работали на следующий день после пожара. Они работали в Главном управлении ГСЧС в Одесском городском управлении,
– заявил Шулюк.
Он добавил, что фактов уничтожения документов в Главном управлении нет. Однако он признал, что последняя проверка колледжа была в июне 2014 года.
О факте попыток работников ГСЧС скрыть разрешения также заявила руководительница пресс-центра управления СБУ в Одесской области Анна Шевчук. Она добавила, что материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц ГСЧС, изъяли.
"УСБУ получила оперативную информацию о том, что отдельные руководители ГСЧС в Одесской области пытались скрыть и уничтожить документацию по проведенной проверке противопожарного состояния и предоставления разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения", – отметила Шевчук.
Сейчас по этим фактам ГБР осуществляет следственные действия в рамках уголовного производства по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
Отметим, ранее правоохранители открыли еще одно уголовное дело из-за пожара в колледже. Она касается халатности работников ГСЧС. Ведь они должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании.
Пожар в Одессе на Троицкой – главная
- Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10 часов утра на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров. Людей из здания эвакуировали. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.
- Погибли 16 человек, пострадали более 30, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
- Полиция рассматривает 3 версии причины пожара: умышленный поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления.
- Из-за смертельного пожара полиция 10 декабря сообщила о подозрении директору колледжа Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия.
- Одесская ОГА выделит 3 миллиона гривен, а правительство– 4 миллиона гривен компенсации пострадавшим и семьям погибших во время пожара.