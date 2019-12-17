Пожар в Одессе на Троицкой: в ГСЧС отрицают, что хотели уничтожить документы

Сотрудники СБУ обнаружили при обысках в областном и городском управлениях ГСЧС разрешительные документы на эксплуатацию здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Все их выдали позже 2014 года. Однако в ГСЧС все отрицают.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Вадим Шулюк эту информацию опроверг во время брифинга, пишет "УНИАН".

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Он отмечает, что "никакие документы не уничтожались".

У нас планово работало ГБР в сопровождении прокуратуры и Национальной полиции. Они работали на следующий день после пожара. Они работали в Главном управлении ГСЧС в Одесском городском управлении,

– заявил Шулюк.

Он добавил, что фактов уничтожения документов в Главном управлении нет. Однако он признал, что последняя проверка колледжа была в июне 2014 года.

О факте попыток работников ГСЧС скрыть разрешения также заявила руководительница пресс-центра управления СБУ в Одесской области Анна Шевчук. Она добавила, что материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц ГСЧС, изъяли.

"УСБУ получила оперативную информацию о том, что отдельные руководители ГСЧС в Одесской области пытались скрыть и уничтожить документацию по проведенной проверке противопожарного состояния и предоставления разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения", – отметила Шевчук.

Сейчас по этим фактам ГБР осуществляет следственные действия в рамках уголовного производства по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Отметим, ранее правоохранители открыли еще одно уголовное дело из-за пожара в колледже. Она касается халатности работников ГСЧС. Ведь они должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании.

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