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      Пожар в Одессе на Троицкой: в ГСЧС отрицают, что хотели уничтожить документы

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      В ГСЧС отрицают, что хотели уничтожить разрешения на эксплуатацию сгоревшего колледжа / ГСЧС Украины в Одесской области

      Сотрудники СБУ обнаружили при обысках в областном и городском управлениях ГСЧС разрешительные документы на эксплуатацию здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Все их выдали позже 2014 года. Однако в ГСЧС все отрицают.

      Исполняющий обязанности начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Вадим Шулюк эту информацию опроверг во время брифинга, пишет "УНИАН".

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      Он отмечает, что "никакие документы не уничтожались".

      У нас планово работало ГБР в сопровождении прокуратуры и Национальной полиции. Они работали на следующий день после пожара. Они работали в Главном управлении ГСЧС в Одесском городском управлении,
      – заявил Шулюк.

      Он добавил, что фактов уничтожения документов в Главном управлении нет. Однако он признал, что последняя проверка колледжа была в июне 2014 года.

      О факте попыток работников ГСЧС скрыть разрешения также заявила руководительница пресс-центра управления СБУ в Одесской области Анна Шевчук. Она добавила, что материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц ГСЧС, изъяли.

      "УСБУ получила оперативную информацию о том, что отдельные руководители ГСЧС в Одесской области пытались скрыть и уничтожить документацию по проведенной проверке противопожарного состояния и предоставления разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения", – отметила Шевчук.

      Сейчас по этим фактам ГБР осуществляет следственные действия в рамках уголовного производства по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

      Отметим, ранее правоохранители открыли еще одно уголовное дело из-за пожара в колледже. Она касается халатности работников ГСЧС. Ведь они должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании.

       

      Пожар в Одессе на Троицкой – главная

      • Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10 часов утра на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров. Людей из здания эвакуировали. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.
      • Погибли 16 человек, пострадали более 30, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
      • Полиция рассматривает 3 версии причины пожара: умышленный поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления.
      • Из-за смертельного пожара полиция 10 декабря сообщила о подозрении директору колледжа Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия.
      • Одесская ОГА выделит 3 миллиона гривен, а правительство– 4 миллиона гривен компенсации пострадавшим и семьям погибших во время пожара.
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      17 декабря
      730
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики ГСЧС СБУ Пожар в Одессе на Троицкой Новости Одессы
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