Правоохранители рассматривают три версии пожара в одесском отеле "Токио Стар": детали

Начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех заявил, что полиция рассматривает сразу три версии пожара в одесской гостинице "Токио Стар". Он также отметил, что по данным ГСЧС, пожар, скорее всего, начался со щитовой возле прачечной отеля.

Очевидцы трагедии и постояльцы отеля дают показания правоохранителям, рассказал Олег Бех во время брифинга по пожару.

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Полиция рассматривает три основные версии пожара:

инсценировка пожара с целью сокрытия убийства;

нарушение правил пожарной безопасности;

неосторожное использование огня постояльцами отеля.

По словам главы полиции Одесской области, наиболее вероятной является вторая версия – нарушение правил пожарной безопасности.

Что известно о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"?В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". По меньшей мере 8 человек погибли, еще 18 пострадали. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Во время пожара в отеле находилось ориентировочно 200 человек. Несколько десятков спасенных людей пригласил к себе домой одессит, который стал случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским.



В результате пожара пострадали 18 человек. Среди них есть иностранцы и дети. К тому же, 7 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 2 – в состоянии средней тяжести.



Владимир Зеленский уже успел отреагировать на трагедию. Он пообещал, что все виновные понесут ответственность, а в частности, и владелец отеля Вадим Черный. Тот со своей стороны сказал, что готов к ответственности, если его вину докажут.