Правозащитница пояснила, почему не удается интегрировать ромов в украинское общество

По официальной статистике, в Украине проживает сейчас около 47 500 ромов. А по неофициальной – от 200 до 400 тысяч. Среди них – около 50 тысяч ведут так называемый кочевой образ жизни. Большинство из них родом из Закарпатской области. Именно они, по словам правозащитников, больше всего страдают от дискриминации, поэтому вынуждены ехать в другие города в поисках заработков.

В городах ромы образуют лагеря, занимаются не всегда легальной деятельностью, пишет в статье для 24 канала Наталья Лебедь.

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Уровень враждебности к ромам в украинском обществе довольно высок, что провоцирует нападения на это нацменьшинство, осуществляемые, в частности, представителями праворадикальных сил. Одно из таких нападений, которое недавно имело место во Львове, завершилось смертью человека.

Между тем для защиты прав ромов в Киеве еще весной этого года была создана рабочая группа, в которую должны были войти представители местной власти, полицейские и правозащитники. Однако до сих пор неизвестно, насколько успешна ее деятельность. "Полиция выполняет свою полицейскую функцию. Подозреваемые в совершении этого уголовного преступления задержаны, им объявлено о подозрении ... Об напряженности в обществе – это не вопрос только в полицию. Это проблема общегосударственного уровня, к решению которой должны быть привлечены другие государственные органы" , – комментирует спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Как отмечает издание "Главком", еще в 2013 году в Украине была разработана "Стратегия защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства", которая должна была быть реализована до 2020 года. Стратегия разделена на несколько подпунктов: социальная защита, повышение уровня образования, социальная занятость, здравоохранение и другие. Но, как утверждает заместитель председателя межведомственной группы по координации реализации ромской стратегии при Кабмине Зола Кондур, сейчас этот план не выполняется. "Например, выделенные средства не используются на трудоустройство представителей нацменьшинства, а на празднование международного дня ромов", – говорит она.

Представительница ромского нацменьшинства не оправдывает криминальных действий некоторых ромов, но утверждает, что дискриминация значительно усложняет социализацию ее народа.

На Закарпатье есть отдельные школы и классы для ромских детей, в которых, к сожалению, качественно хуже образование, чем в других школах. Большинство детей не заканчивают школу, даже не имеют среднего образования. Но даже тем, которые имеют образование, очень сложно получить работу. С одной стороны, дискриминация, с другой – проблема и в ромских родителях, которые не всегда понимают важность обучения,

– признает Кондур в интервью "Главкому".

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