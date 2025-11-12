Какой максимальный возраст для мобилизации в 2025 году: юристы дали окончательное объяснение

Во время всеобщей мобилизации в Украине призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 25 лет. В то же время также установлены четкие возрастные ограничения, по достижении которых призыв или мобилизация не осуществляются.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснения юристов на портале "Актум".

Могут ли вручать повестки после 60 лет?

В 2025 году предельный возраст прохождения военной службы остается без изменений и определяется статьей 28 Закона Украины №2232-XII. В соответствии с ней, служить могут:

военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава – до 60 лет ;

младшие и старшие офицеры – до 60 лет ;

высший офицерский состав – до 65 лет.

Соответственно, если человеку, достигшему 60 или 65 лет, в зависимости от воинского звания, все же поступает повестка, это может свидетельствовать об ошибке или неправомерных действиях представителей ТЦК.

По словам юристов, если так произошло, игнорировать документ не стоит и необходимо действовать исключительно в рамках правового поля.

Прежде всего нужно проверить свои данные в государственном реестре через систему Резерв+ или обратиться с запросом в местный ТЦК. Если подтверждается, что лицо достигло 60 или 65 лет и документы оформлены надлежащим образом, повестку следует обжаловать в установленном порядке.

Сделать это можно, подав обращение в областной ТЦК или иск в окружной административный суд.

Важно! Исключение с воинского учета по возрасту происходит автоматически в день, когда лицо достигает 60 или 65 лет. После этого стоит проверить свой статус в системе Резерв+, а если информация об исключении отсутствует – обратиться в ТЦК для внесения соответствующих изменений.

