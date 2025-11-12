Який максимальний вік для мобілізації у 2025 році: юристи дали остаточне пояснення
- Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу можуть служити до 60 років, а вищий офіцерський склад – до 65 років.
- Якщо особа отримала повістку після досягнення 60 або 65 років, це може бути помилкою, і повістку слід оскаржити шляхом звернення до обласного ТЦК або суду.
Під час загальної мобілізації в Україні призову на військову службу підлягають чоловіки віком від 25 років. Водночас також встановлено чіткі вікові обмеження, після досягнення яких призов чи мобілізація не здійснюються.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення юристів на порталі "Актум".
Читайте також Якщо цього не зробити – будуть обмеження: що варто знати військовозобов'язаним за кордоном
Чи можуть вручати повістки після 60 років?
У 2025 році граничний вік проходження військової служби залишається без змін і визначається статтею 28 Закону України №2232-XII. Відповідно до неї, служити можуть:
військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу – до 60 років;
молодші та старші офіцери – до 60 років;
вищий офіцерський склад – до 65 років.
Відповідно, якщо людині, яка досягла 60 або 65 років, залежно від військового звання, все ж надходить повістка, це може свідчити про помилку або неправомірні дії представників ТЦК.
За словами юристів, якщо так сталося, ігнорувати документ не варто та необхідно діяти виключно в межах правового поля.
Насамперед потрібно перевірити свої дані у державному реєстрі через систему Резерв+ або звернутися із запитом до місцевого ТЦК. Якщо підтверджується, що особа досягла 60 чи 65 років і документи оформлені належним чином, повістку слід оскаржити у встановленому порядку.
Зробити це можна, подавши звернення до обласного ТЦК або позов до окружного адміністративного суду.
Важливо! Виключення з військового обліку за віком відбувається автоматично у день, коли особа досягає 60 або 65 років. Після цього варто перевірити свій статус у системі Резерв+, а якщо інформація про виключення відсутня – звернутися до ТЦК для внесення відповідних змін.
Що змінюється в процесі мобілізації?
З 1 листопада в Україні діє автоматичне продовження відстрочки від мобілізації. Подати заяву про її отримання можна через мобільний застосунок Резерв+ або в ЦНАПі.
Якщо всі дані для відстрочки є в реєстрах, система продовжить її автоматично. Це стосується, зокрема, людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, науковців та інших категорій.
Міністерство оборони України готує нову систему контрактів для військових – із фіксованими термінами служби від 1 до 5 років, розширеними соціальними гарантіями та можливістю обирати місце служби.