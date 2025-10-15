Укр Рус
Нардеп Костенко спрогнозировал, что ждет Украину после перемирия
15 октября, 18:21
Нардеп Костенко спрогнозировал, что ждет Украину после перемирия

Петро Синеокий
Основные тезисы
  • Россия не заинтересована в прекращении войны против Украины. Но уже есть предположение, что будет дальше, если когда-то таки будет прогресс в мирных переговорах.
  • Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко предположил, что ждет Украину после перемирия.

Пока сложно говорить о том, как будет жить Украина после потенциального перемирия. Но кое-что уже можно спрогнозировать.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко. По его словам, в личных разговорах звучат определенные прогнозы, чего ожидать дальше. Но на официальном уровне об этом вообще не говорится.

Чего ожидать после прекращения огня?

Как отметил Костенко, вряд ли после прекращения огня сразу объявят о конце военного положения, остановке мобилизации и открытых границах. Скорее всего, все это продолжится.

Россия никуда не денется. Там только ждут, что мы всех освободим. Они этого делать не будут. А потом снова нападут на нас. Думаю, что тут будет постепенная история. Может быть увольнение людей, которые дольше всех служат. Но на их место кого-то надо,
– сказал Костенко.

Украине нужно будет сохранить достаточно большую армию. Маловероятно, что ее уменьшат до 250 тысяч, как это было до полномасштабной войны. Да еще и стоит учесть, что только на оккупированных территориях находится около 700 тысяч российских захватчиков.

Никто не знает, какой формат будет. Но армия будет большая, чтобы можно было в любой момент отразить угрозу со стороны России,
– отметил Костенко.

Прекращение огня: коротко

  • Российский диктатор Путин не хочет завершать войну в Украине. Во время переговоров они постоянно выдвигали неадекватные требования вроде вывода ВСУ с украинских территорий.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован Путиным, потому что он не хочет прекращать войну. Россия хотела быстро выиграть, но Украина крепко держится.
  • На этом фоне Соединенные Штаты рассматривают возможность передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. В России боятся этого сценария.