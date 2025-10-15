Поки складно говорити про те, як житиме Україна після потенційного перемир'я. Але дещо вже можна спрогнозувати.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко. За його словами, в особистих розмовах лунають певні прогнози, чого очікувати далі. Але на офіційному рівні про це взагалі не йдеться.

Чого очікувати після припинення вогню?

Як наголосив Костенко, навряд чи після припинення вогню одразу оголосять про кінець воєнного стану, зупинення мобілізації та відкриті кордони. Найімовірніше, все це продовжиться.

Росія нікуди не дінеться. Там тільки чекають, що ми всіх звільнимо. Вони цього робити не будуть. А потім знову нападуть на нас. Думаю, що тут буде поступова історія. Може бути звільнення людей, які найдовше служать. Але на їх місце когось треба,

– сказав Костенко.

Україні потрібно буде зберегти досить велику армію. Малоймовірно, що її зменшать до 250 тисяч, як це було до повномасштабної війни. Та ще й варто врахувати, що лише на окупованих територіях перебуває близько 700 тисяч російських загарбників.

Ніхто не знає, який формат буде. Але армія буде велика, аби можна було в будь-який момент відбити загрозу з боку Росії,

– зазначив Костенко.

Припинення вогню: коротко