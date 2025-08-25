Милитаризация детей на оккупированных территориях: ГУР опубликовало данные 7 причастных россиян

Украинские разведчики продолжают разоблачать российских преступников. В понедельник, 25 августа, на портале War&Sanctions появились данные о 7 лицах и 3 организациях, которые осуществляют милитаризацию украинских детей на временно оккупированных территориях.

Кроме того, они способствуют незаконному оформлению опеки над ними российскими семьями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МОУ.

Смотрите также Пытали военнопленных украинцев: удалось разоблачить более сотни военных преступников

Что известно о похитителях украинских детей?

Россия продолжает осуществлять культурный геноцид как составную часть своей агрессии против Украины. В частности, проводит целенаправленные мероприятия по принудительной интеграции детей из ВОТ в российское общество и их военно-патриотическому и идеологическому "воспитанию".

Среди опубликованных 25 августа фигурантов:

руководство спортивных клубов "Сила Донбасса" и "Спартак" – Дмитрий Панченко , Максим Швец и Иван Луговской ;

, и ; руководство движения "Юнармия" – Владислав Головин ;

; представители оккупационной и региональной власти страны-агрессора – Лидия Емельянова и Роман Бусаргин ;

и ; руководительница проекта по содействию усыновлению украинских детей – Юлия Зимова.

Обратите внимание! Подробнее ознакомиться с данными об указанных лицах и организациях можно в разделе "Похитители детей" на портале War&Sanctions по ссылке.

Идентификация организаторов и исполнителей преступлений – первый шаг на пути к установлению справедливости, привлечения к ответственности и наступления последствий за совершенные преступления,

– говорится в сообщении.

В ГУР также отметили – разрушая национальную идентичность детей и навязывая им искаженную реальность, Россия стремится легализовать оккупацию в глазах будущих поколений и рассчитывает, что через несколько лет они пополнят мобилизационный ресурс для будущих кремлевских войн.

Кстати, упомянутая информация о россиянах была получена от участников хакатона War&Sanctions, который состоялся в мае 2025 года.