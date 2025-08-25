Мілітаризація дітей на окупованих територіях: ГУР опублікувало дані 7 причетних росіян
- ГУР України опублікувало дані про 7 осіб та 3 організації, причетних до мілітаризації дітей на окупованих територіях.
- Йдеться про керівників спортивних клубів, руху "Юнармія" та представників окупаційної та регіональної влади Росії.
Українські розвідники продовжують викривати російських злочинців. У понеділок, 25 серпня, на порталі War&Sanctions з'явилися дані про 7 осіб і 3 організації, які здійснюють мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях.
Окрім того, вони сприяють незаконному оформленню опіки над ними російськими сім'ями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МОУ.
Що відомо про викрадачів українських дітей?
Росія продовжує здійснювати культурний геноцид як складову частину своєї агресії проти України. Зокрема, проводить цілеспрямовані заходи з примусової інтеграції дітей із ТОТ у російське суспільство та їхнього військово-патріотичного й ідеологічного "виховання".
Серед опублікованих 25 серпня фігурантів:
- керівництво спортивних клубів "Сила Донбасу" та "Спартак" – Дмитро Панченко, Максим Швець та Іван Луговський;
- керівництво руху "Юнармія" – Владислав Головін;
- представники окупаційної та регіональної влади країни-агресорки – Лідія Ємельянова та Роман Бусаргін;
- очільниця проєкту зі сприяння усиновленню українських дітей – Юлія Зимова.
Зверніть увагу! Детальніше ознайомитися з даними про зазначених осіб та організації можна в розділі "Викрадачі дітей" на порталі War&Sanctions за посиланням.
Ідентифікація організаторів та виконавців злочинів – перший крок на шляху до встановлення справедливості, притягнення до відповідальності та настання наслідків за скоєні злочини,
– йдеться в повідомленні.
У ГУР також зазначили – руйнуючи національну ідентичність дітей і нав'язуючи їм викривлену реальність, Росія прагне легалізувати окупацію в очах майбутніх поколінь і розраховує, що за кілька років вони поповнять мобілізаційний ресурс для майбутніх кремлівських воєн.
До речі, згадана інформація про росіян була отримана від учасників хакатону War&Sanctions, який відбувся в травні 2025 року.
Викрадені українські діти: останні новини
- Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що США можуть визнати Росію державою-спонсором тероризму, якщо вона не поверне викрадених українських дітей. За його словами, під час війни окупанти незаконно вивезли понад 19 тисяч дітей.
- 15 серпня на Алясці Дональд Трамп передав Володимиру Путіну листа від першої леді США. Меланія Трамп закликала російського президента захистити викрадених українських дітей. Послання закінчується словами "Час настав".
- Після зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі 18 серпня Дональд Трамп заявив, що питання викрадених українських дітей "стоїть на першому місці у всіх списках, і світ працюватиме разом, щоб вирішити його".