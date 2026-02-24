Это страшные соревнования, – Притула назвал проблемы, которые придется решать на войне

И Украина, и Россия сейчас фактически работают над одной задачей, которая может дать преимущество в войне в будущем. Это сейчас один из самых больших вызовов.

Общественный деятель, основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы Сергей Притула рассказал 24 Каналу, что Украина усиленно работает над внедрением современных технологий на поле боя. Тем же занимается и Россия.

Какие сейчас самые большие вызовы на войне?

По словам Притулы, сейчас главный вопрос – кто сможет быстрее массово применять роботизированные системы на поле боя. Сейчас определенные преимущества имеют Силы обороны Украины, определенные – российские оккупанты.

В свое время мы были "на полкорпуса" впереди в применении беспилотников. Но в определенный момент россияне дошли до дронов на оптоволокне. И все идет дальше и дальше. Это страшные соревнования, но речь идет о нашем выживании как нации. Поэтому все усилия должны быть брошены сюда,

– сказал Притула.

Не стоит забывать, что сейчас идет битва экономик. На самом деле Россия еще не дошла до той точки, после которой ее экономика терпит крах. К сожалению, враг еще имеет определенный запас.

Кремль явно надеется, что украинская экономика быстрее упадет. Однако информация о 90 миллиардах евро кредита на ближайшие два года от ЕС явно дает надежду. Хотя разные персонажи вроде премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пытались заблокировать эту помощь.

"Полтора года назад я спрашивал у дипломата Мартин Егера, почему Германия, которая является крупнейшей экономикой ЕС, позволяет Венгрии так себя вести. Где их немецкое достоинство? Тогда господин Егер объяснял это сложностями дипломатии Германии с другими странами в Европе. Однако после прошлогодней речи Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции, когда стало понятно, что США не будут давать зонтик безопасности, все немного изменилось. Сейчас немцы несколько по-другому смотрят на положение дел в Европе. Они будут прижимать "к ногтю" тех, кто не согласен с их политикой. Могут себе это позволить. А нам это на руку", – заметил Притула.

Сколько еще продлится война?