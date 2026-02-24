Це страшні змагання, – Притула назвав проблеми, які доведеться розв'язувати на війні

І Україна, і Росія зараз фактично працюють над одним завданням, яке може дати перевагу у війні в майбутньому. Це зараз один з найбільших викликів.

Громадський діяч, засновник Благодійного фонду Сергія Притули Сергій Притула розповів 24 Каналу, що Україна посилено працює над впровадженням сучасних технологій на поле бою. Тим самим займається і Росія.

Які зараз найбільші виклики на війні?

За словами Притули, зараз головне питання – хто зможе швидше масово застосовувати роботизовані системи на полі бою. Наразі певні переваги мають Сили оборони України, певні – російські окупанти.

Свого часу ми були "на пів корпуса" попереду в застосування безпілотників. Але в певний момент росіяни дійшли до дронів на оптоволокні. І все йде далі і далі. Це страшні змагання, але йдеться про наше виживання як нації. Тому усі зусилля мають бути кинуті сюди,

– сказав Притула.

Не варто забувати, що зараз йде битва економік. Насправді Росія ще не дійшла до тої точки, після якої її економіка зазнає краху. На жаль, ворог ще має певний запас.

Кремль явно сподівається, що українська економіка швидше впаде. Однак інформація про 90 мільярдів євро кредиту на найближчі два роки від ЄС явно дає надію. Хоч різні персонажі на кшталт прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана намагалися заблокувати цю допомогу.

"Півтора року тому я запитувався у дипломата Мартін Єґера, чому Німеччина, яка є найбільшою економікою ЄС, дозволяє Угорщині так себе поводити. Де їхня німецька гідність? Тоді пан Єґер пояснював це складнощами дипломатії Німеччини з іншими країнами в Європі. Проте після минулорічної промови Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції, коли стало зрозуміло, що США не будуть давати безпекову парасольку, все трішки змінилося. Зараз німці дещо по-іншому дивляться на стан справ у Європі. Вони будуть притискати "до нігтика" тих, хто не погоджується з їхньою політикою. Можуть собі це дозволити. А нам це на руку", – зауважив Притула.

Скільки ще триватиме війна?