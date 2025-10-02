Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили как минимум до 5 ноября. По закону, призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Марины Бекало для ТСН.

Могут ли мобилизовать мужчин 50+?

Согласно действующему законодательству по мобилизации, никаких исключений для мужчин в возрасте от 50 до 60 лет не предусмотрено.

По словам адвоката, такие лица подлежат призыву на общих условиях в случае признания военно-врачебной комиссией (ВВК) их пригодными к военной службе и отсутствия оснований для получения отсрочки.

В то же время в ТЦК сейчас действуют внутренние распоряжения и мобилизационные задачи Генерального штаба ВСУ. Именно они определяют необходимое количество мобилизованных для доукомплектования армии, а также рекомендуемый возраст, военно-учетные специальности и другие критерии.

Таких распоряжений и мобилизационных задач нет в публичном доступе и они являются служебной информацией, исключительно к ТЦК и СП. Поэтому ссылаться на определенные условия или правила мобилизации мужчин в возрасте от 50 лет невозможно,

– подытожила Марина Бекало.

На практике мужчин в возрасте от 55 лет призывают реже, чем младших – в частности тех, кому до 50.

Но и если и призывают, то они в основном занимают должности – например, логистов или водителей – в подразделениях обеспечения или "тыловых" структурах,

– добавила юрист.

