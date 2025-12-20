Несколько вызовов: военный обозреватель назвал критические проблемы российской армии

Украина каждый месяц обезвреживает примерно 30 тысяч российских солдат. Это очень важно, ведь россиянам приходится снова и снова накапливать свои резервы. Это истощает военные возможности противника.

Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что чем больше у России потерь, тем быстрее будет мир. Каждый российский солдат – единица, которую теряет враг.

"Россия не может бесконечно долго черпать этот дешевый ресурс", – сказал он.

Какие у России появились проблемы?

Иван Тимочко заметил, что проблемы России стали заметными, учитывая те шаги, которые сейчас делает власть. Говорится о скрытой мобилизации. В частности в России целый год продолжается призыв срочников, на войну в Украине завуалировано призывают резервистов и заставляют заключенных подписывать контракты на службу.

Кроме того, Кремль образует рекрутинговые центры в других странах, набирая там наемников. Еще Россия сотрудничает с Северной Кореей, привлекая граждан этой страны к войне с Украиной.

Также российская полиция "вылавливает" в России мигрантов, которые имеют вид на жительство или работу. Этих людей сразу записывают в российскую армию.

Главный принцип россиян - нужен результат, а цена не имеет значения. Это приводит к большим потерям. У них соотношение погибшими и ранеными в пользу погибших. Причиной этого являются непрерывные пехотные штурмы,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Он также отметил, что Владимир Путин понимает, что россияне - это тот ресурс, на котором держится его диктатура. Поэтому кремлевская власть стремится использовать его, чтобы переломить ход войны в свою пользу.

Если это не удастся сделать на поле боя, то Путин имеет запасной вариант. Он, вероятно, хочет использовать переговорный процесс, чтобы получить преимущество на фронте.

Поэтому, по словам военного обозревателя, наступление россиян будет продолжаться и дальше. Военное командование и дальше будет накапливать ресурс личного состава.

Объявит ли Путин всеобщую мобилизацию?

Тимочко считает, что в России не будет всеобщей мобилизации, ведь тогда возникнет проблема в обеспечении, подготовке и транспортировке всех этих солдат.

Военному командованию не хватает офицеров для увеличения численности армии. Кроме того, есть угроза, что всеми этими людьми будет сложно управлять.

Именно такие вызовы не дают им возможности объявить всеобщую мобилизацию, несмотря на то, что россияне заявляют, что могут поставить в строй один или два миллиона солдат,

– подчеркнул военный обозреватель.

Однако он отметил, что Путин тратит огромные ресурсы, чтобы удержать свою диктатуру и иметь возможность продолжать войну против Украины.

Какая Россия пополняет свое войско?