Кілька викликів: військовий оглядач назвав критичні проблеми російської армії

Україна кожного місяця знешкоджує приблизно 30 тисяч російських солдатів. Це дуже важливо, адже росіянам доводиться знову і знову накопичувати свої резерви. Це виснажує військові спроможності противника.

Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що чим більше у Росії втрат, тим швидше буде мир. Кожен російський солдат – одиниця, яку втрачає ворог.

Дивіться також Керовані рої "Шахедів" і вдосконалені ракети: чим і як Росія атакуватиме Україну у 2026 році

"Росія не може нескінченно довго черпати цей дешевий ресурс", – сказав він.

Які у Росії з'явилися проблеми?

Іван Тимочко зауважив, що проблеми Росії стали помітними, з огляду на ті кроки, які зараз робить влада. Мовиться про приховану мобілізацію. Зокрема у Росії цілий рік триває призов строковиків, на війну в Україні завуальовано призивають резервістів та змушують в'язнів підписувати контракти на службу.

Крім того, Кремль утворює рекрутингові центри в інших країнах, набираючи там найманців. Ще Росія співпрацює із Північною Кореєю, залучаючи громадян цієї країни до війни з Україною.

Також російська поліція "виловлює" у Росії мігрантів, які мають дозвіл на проживання чи працю. Цих людей одразу записують до російського війська.

Головний принцип росіян — потрібен результат, а ціна немає значення. Це призводить до великих втрат. У них співвідношення загиблими й пораненими на користь загиблих. Причиною цього є безперервні піхотні штурми,

– підкреслив Іван Тимочко.

Він також зауважив, що Володимир Путін розуміє, що росіяни — це той ресурс, на якому тримається його диктатура. Тому кремлівська влада прагне використати його, аби переламати хід війни на свою користь.

Якщо це не вдасться зробити на полі бою, то Путін має запасний варіант. Він, ймовірно, хоче використати переговорний процес, аби здобути перевагу на фронті.

Тому, за словами військового оглядача, наступ росіян триватиме і далі. Військове командування і далі накопичуватиме ресурс особового складу.

Чи оголосить Путін загальну мобілізацію?

Тимочко вважає, що у Росії не буде загальної мобілізації, адже тоді виникне проблема у забезпеченні, підготовці та транспортуванні всіх цих солдатів.

Військовому командуванню не вистачає офіцерів для збільшення чисельності армії. Крім того, є загроза, що всіма цими людьми буде складно керувати.

Саме такі виклики не дають їм можливості оголосити загальну мобілізацію, попри те, що росіяни заявляють, що можуть поставити у стрій один чи два мільйони солдатів,

– підкреслив військовий оглядач.

Однак він наголосив, що Путін витрачає шалені ресурси, аби втримати свою диктатуру та мати можливість продовжувати війну проти України.

Яка Росія поповнює своє військо?