От Бахмута до Покровска – 1,5 года: экс-член парламента НАТО объяснил, как время работает против России

Существуют мнения, что долговременная российско-украинская война может только истощить Украину, но это может быть ошибочной оценкой. На самом деле время работает против страны-агрессора.

Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа, обратив внимание на успешные атаки по России и продвижение оккупантов на фронте. Кроме того, сейчас Кремль не может действовать независимо и нуждается в поддержке.

Смотрите также Россия поднимает ставки: как Путин хитро хочет повлиять на Трампа

Как время работает против России?

По словам экс-секретаря польской делегации в парламенте НАТО, прочность России за время войны разрушается очень быстро. Украина наносит масштабные стратегические удары по территории страны-агрессора, а российская армия не может продвигаться на фронте настолько быстро, как планирует.

Почти 4 года войны. От Бахмута до Покровска – 1,5 года. Это вообще не влияет на геополитическую ситуацию. Однако Украина за это время уже создает тысячи дронов каждый месяц, которыми уничтожает основы российской экономики,

– подчеркнул Кульпа.

Он отметил, что эта война является войной на устойчивость. Пока сила украинской армии лишь в определенной степени зависит от экономики, в России все наоборот. Кроме того, страна-агрессор полностью зависит от Китая.

Экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО добавил, что оружие, которое меняет "игру" есть в руках Украины – это дроны и ракеты. Между тем все, кто высказывается об истощении нашей страны и ее неспособности продолжать долгую борьбу, подыгрывают мысли о том, что Киеву нужно пойти на уступки.

Как Украина ослабляет российскую экономику и что известно об успехах ВСУ на фронте?