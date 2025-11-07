Від Бахмута до Покровська – 1,5 року: ексчлен парламенту НАТО пояснив, як час працює проти Росії

Існують думки, що довготривала російсько-українська війна може лише виснажити Україну, але це може бути хибною оцінкою. Насправді час працює проти країни-агресорки.

Таку думку 24 Каналу озвучив екссекретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа, звернувши увагу на успішні атаки по Росії та просування окупантів на фронті. Крім того, зараз Кремль не може діяти незалежно та потребує підтримки.

Як час працює проти Росії?

За словами екссекретаря польської делегації в парламенті НАТО, міцність Росії за час війни руйнується дуже швидко. Україна завдає масштабних стратегічних ударів по території країни-агресорки, а російська армія не може просуватись на фронті настільки швидко, як планує.

Майже 4 роки війни. Від Бахмута до Покровська – 1,5 року. Це взагалі не впливає на геополітичну ситуацію. Однак Україна за цей час вже створює тисячі дронів кожного місяця, якими знищує основи російської економіки,

– наголосив Кульпа.

Він зауважив, що ця війна є війною на стійкість. Поки сила української армії лише певною мірою залежить від економіки, в Росії все навпаки. Крім того, країна-агресорка повністю залежить від Китаю.

Екссекретар польської делегації в парламенті НАТО додав, що зброя, яка змінює "гру" є в руках України – це дрони і ракети. Тим часом усі, хто висловлюється про виснаження нашої країни та її неспроможність продовжувати довгу боротьбу, підіграють думці про те, що Києву потрібно піти на поступки.

Як Україна послаблює російську економіку і що відомо про успіхи ЗСУ на фронті?